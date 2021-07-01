Demirleri paslı, betonları küflü, duvarları yamuk: Topkapı alt geçidi dökülüyor

İstanbul'da her gün binlerce aracın geçtiği Topkapı alt geçidinde demirlerin paslandığı, betonların küflendiği ve duvarların bazılarının da yamulduğu görüldü. Uzmanlar, 40 yıllık alt geçidin her yıl düzenli olarak bakımdan geçirilmesi gerektiği görüşündeler.

İstanbul'un en işlek caddelerinden Topkapı alt geçidini tutan demirlerin paslandığı, betonlarının da küflendiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, her yıl gerekli bakımların yapılması gerektiğini söylerken, alt geçitle ilgili küflenmeye neden olan durumların da ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, alt geçidin birçok noktasında tavanda, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda küf olduğu görülüyor. Geçidin bir başka korkutan görüntüsü ise duvarlarında ve tavanındaki betonlarda yamulma. Duvarlara bloklar halinde yerleştirilen beton blokların eğildiği görüyor. Bu beton parçaların tavanda birleştiği noktalarda ise beton parçalarının dökülmüş olması dikkat çekiyor.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen , bu tür yapıların taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanının küf ve nem olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Böyle alt ve üst geçitler özellikle trafiği çok olan yerlerde bir de deprem kuşağı üzerindeyseniz çok önemli. Binaların sağlamlığını etkileyen unsurlardan biri de sürdürülebilir süreç içinde bu binaların bakım ve korumalarının yapılmasıdır. Burası bir alt geçit, günde yüzbinlerce araç geçiyor içlerinde insanlar var, üstünde de bir hareket var. Bu tip binaların mutlaka betonarme taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanı rutubet ve korozyon yani devamlı o taşıyıcı sisteme gelen su akıntılarıdır.

, bu tür yapıların taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanının küf ve nem olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: Böyle alt ve üst geçitler özellikle çok önemli. Binaların sağlamlığını etkileyen unsurlardan biri de sürdürülebilir süreç içinde bu binaların bakım ve korumalarının yapılmasıdır. Burası bir günde yüzbinlerce araç geçiyor içlerinde insanlar var, üstünde de bir hareket var. Bu tip binaların mutlaka betonarme taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanı rutubet ve korozyon yani devamlı o taşıyıcı sisteme gelen su akıntılarıdır. Eğer çevreden, başka yerlerden gelen çevresel suları binanın taşıyıcı sistemlerinden uzaklaştırmadığınız takdirde, gerekli su ve nem izolasyonlarını sağlamadığınız takdirde bu binaların taşıyıcı sistemlerinde bulunan demirler mutlaka yılan kabuğu gibi soyulacak ve kesitleri daralacaktır. Bu daralma neticesinde de o binanın demir kesiti ufalacak ve taşıma kapasitesi düşecektir. O yüzden hep diyoruz; özellikle deprem kuşağında olan, çok yoğun trafiği olan alt ve üst geçitlerin, sanat yapılarının mutlaka süreç içinde bakım onarımlarım ve rehabilitelerinin mutlaka yapılması lazım, teknik analizlerinin yapılması lazım. Beklediğimiz Marmara depremine dayanıklı mı, değil mi, bunun testlerinin ve içinde bir korozyonlaşma var mı, yok mu tespitinin yapılıyor olması çok önemli" dedi.

'Her sene bakım ve onarımın yapılması çok önemli'

Nihat Şen, "Meşhur eski Topkapı Meydanı'nın altı bir yer altı geçidi. Ciddi bir sirkülasyon var, üstünde de var. Mutlaka bunun üstünden ve çevreden gelebilecek çevresel etkileri kontrol etmelerinde fayda var. Özellikle açık alana müsait olduğu için yağmur drenaj hatlarının ve giderlerinin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Çatlaklar olabilir, tıkanmalar olabilir. Bunların her sene bakım ve onarımlarının yapılması çok önemli" şeklinde konuştu.

İBB bakım ve onarım gerçekleştirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre Topkapı alt geçidindeki kronik su sızıntılarının önüne geçmek adına; İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilgili diğer birimlerimizle irtibatlı şekilde çalışmaları yürütüyor.

Geçidin tamamı en son 2017 yılında boyanmış. Ekim 2020 tarihinde de hasarlı prekastların (cephe kaplama betonları) bakım ve onarımı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünce tamamlanmış.

Kalan çalışmalar da Altyapı Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Ayrıca yine Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü kalan harpuşta (dışarıdan etkilenen duvar ve çatı kenarlarına eğim verme ve yağmur suyunun akmasına yardımcı olan beton elemanı), bakım onarımlar programa alınmış.

İBB ayrıca, sürekli su sızıntısı devam ettiği için boya çalışması yapılmasından kısa bir süre sonra tekrar kolon ve kiriş yüzeyleri kirlenmekte ve yapılan harpuşta imalatlarında bozulmalar meydana geldiğini belirtiyor.