İstanbul'da bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

İstanbul'da bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı. Olay yerine gelen polisin müdahalesi sonucu kadın gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Bekçinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadına polis müdahalede bulundu.

Esenyurt'ta ikamet eden L.S. , evine ziyaretine gelen Büyükçekmece’de gece bekçisi olan erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Sevgilisinin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kadın, erkek arkadaşının tabancasını alarak “İntihar edeceğim” diyerek tehdit etti.

Evden gelen sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta, özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan L.S. ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.