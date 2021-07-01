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    Pandemi takı töreni adetlerini de değiştirdi: Çiftler, QR kod ile davetlilere nakit ve altın gönderme seçeneği sunuyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107011044865941-pandemi-taki-toreni-adetlerini-de-degistirdi-ciftler-Qr-kod-ile-davetlilere-nakit-ve-altin-gonderme/

    Türkiye'de nikah ve düğün törenlerinde pandemiyle birlikte bazı alışkanlıklarda de değişiklikler oldu. Yeni evlenen çiftler dijital ve basılı davetiyelerine iban hesaplarının QR kodlarını da ekleyerek, davetlilere hesaplarına nakit ya da altın gönderme seçeneği sunuyor.

    Birçok alışkanlığı değiştiren pandemi, davetiye tercihlerini de etkiledi. Yeni evlenecek çiftler, dijital ve basılı davetiyelerine nakit ve altın hesaplarının QR kodlarını eklemeye başladı. Davetlilerin telefonlarıyla okuttuğu kodla belirtilen hesaba ister nakit ister altın göndermesi takı merasimleri de değişmeye başladı.

    2020’nin kasım ayında hayatlarını birleştiren Şafak ve Merve Kömürlü çifti, QR kodu kullanarak nikahlarına katılamayan yakınlarına davetiye gönderdi. Süreçten bahseden Şafak Kömürlü, “Davetiye bastırırken bir video da hazırladım ben. Videonun sonuna önce IBAN numaramızı eklemiştim ama biraz tuhaf olmuştu. Sonra internetten biraz araştırma yapınca dijital takı platformu ile tanıştım. Önce kendimiz rastgele bir davet oluşturup uygulamayı test ettik. Daha sonra hazırlamış olduğum videonun sonuna uygulamada edindiğimiz QR kodu ve ismini ekledik. Böylece sevdiklerimize, eşimize, dostumuza davetiyelerini göndermiş olduk. Onların arasından nikaha gelemeyenler, takılarını bu şekilde bize ilettiler” dedi.

    Merve Kömürlü ise, QR kodlu davetiyenin avantajlı olduğunu söyleyerek, “Düğün, nikah yaptıktan sonra öncelikle kimin ne taktığına bir bakılıyor hem çiftler hem de aileler tarafından. Ama biz QR kodlu davetiyelerimiz ile bu durumu ortadan kaldırdık. Çünkü hesabımıza direkt kimin ne taktığını görmüş olduk. Bir diğer avantajı da takıları koymak için kasa edinme kaygımız olmadı. Kendi altın hesabımıza yattığı için kolaylıkla işlemlerimi yapabildik. En önemlisi de düğünlerde, nikahlardaki takı töreni. Bu da gelin ve damat üzerinde büyük bir yük oluyor. Bu sayede böyle bir derdimiz de olmadı. Bunu pandeminin bize sağladığı fayda olarak değerlendirebiliriz aslında” diye konuştu.

    Organizasyonlar dijital ortama taşındı

    takıtak.org kurucusu Tolgahan Acar, pandeminin ilk dönemlerinde çiftlerin ve ailelerinin organizasyonlarının ertelenmesi ve beraberinde ‘takı’ kaygısı duymalarının mobil takı uygulamalarına ilgiyi artırdığını söyledi.

    Acar, "Pandemi nedeniyle düğünlerde de sıkıntılar yaşandı. Çiftler kısıtlamalardan dolayı düğünlerini ertelemek durumunda kaldı. Ancak ailelerin takı merasimi, takı toplayamama gibi farklı bir bakış açıları oldu. Pandeminin kişilere öğrettiği, bu organizasyonların dijital ortamlara geçişi oldu. Bu durum kişilerin davetiyelerine IBAN yazmasına, QR kod bastırmasına ya da bunu dijital ortamda bir uygulama üzerinden paylaşmasına olanak sağladı. Bu bağlamda dijital davetiyelerin kullanımı da sıklaşmaya başladı. Kişiler kendi davetiyelerini, seçtikleri görsellerle süsleyip davetlerine erişilebilecek linkleri ya da QR kodları, davetiye videolarının içerisine gömmüş oldular. Bu geri bildirimlerle biz de geliştirdiğimiz uygulama ile hazırlar, ücretsiz bir şekilde davetiyelerini üretir olduk” dedi.

    Mobil uygulamaların davet sahiplerine ve davetlilere kolaylık sağladığını dile getiren Acar, kullanımlarının da basit olduğunu söyleyerek, “Uygulama 3 adımda takıları toplama ya da takıları gönderme olanağı sunuyor. Örneğin evlenecek çiftler uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra, kendi vadesiz hesaplarının IBAN bilgilerini girerek daveti kolaylıkla oluşturabilir durumda oluyor. Oluşturulan davete QR kod ve bir bağlamda bir link üretilir. Davet sahipleri bu kodu veya linki ister sosyal medya hesaplarından isterlerse davetiyeye bastırarak paylaşmış olurlar. Davetliler de bu bağlamda, davete erişerek göndermek istedikleri tutarı veya altını göndermiş olurlar” ifadelerini kullandı.

    Üsküdar’da bir düğün organizasyon ve davetiye işletmesi olan Hülya Savaş, “Pandemiden sonra QR kodlu davetiye taleplerinde artış başladı. Bu artış davet sahipleri ve davetliler açısından bir kolaylık oldu. Aslında hijyen açısından da iyi bir uygulama oldu” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    QR kodu, pandemi, Takı, Düğün
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