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    Tayland'da bir fil, duvarı yıkıp bir eve 'misafir oldu'

    Tayland'ın yaramaz fili, pirinç uğruna mutfak duvarını yıktıktan sonra bu kez kedi maması için verandaya çıktı

    © Fotoğraf : Newsflare
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107011044866230-taylandin-yaramaz-fili-pirinc-ugruna-mutfak-duvarini-yiktiktan-sonra-bu-kez-kedi-mamasi-icin/

    Pazar sabaha karşı bir aile evinin duvarını yıkarak bir torba pirinç almaya çalışan erkek fil, mutfağa sığmayı başaramamasına rağmen yılmadı. Bu sefer de salı geces geç saatlerde başka bir aile evinin verandasında sıkışmayı göze alarak kedi mamasının tadına baktı.

    Tayland'ın güneyindeki sahil kasabası Hua Hin'de evlere dalıp yiyeceklerini silip süpüren bir filin görüntüleri dünyada gündem oldu. Pazar sabaha karşı işlediği kabahatin ardından cangıla geri kovalanan Plai Bunchuay isimli 40 yaşındaki erkek fil, salı gecesi uzaktan gelen kedi maması kokusunun çağrısına karşı koyamadı. 

    Ön bahçede ayaklarını sürüyerek yürürken görüntülenen fil, kocaman gövdesi verandaya zar zor sığmış halde evin kedisinin mamalarını tatma fırsatını yakaladı.

    Gürültü patırtıyı duyunca koşarak merdivenlerden inen Natthakan Charoendong, fili kedi mamasını mideye indirirken buldu.

    Kedi mamasını yerken kuyruğu mutlu bir şekilde sallayan fil, kafası tavana değmesine rağmen kapıya gelip Natthakan'ı selamlamayı da ihmal etmedi.

     

     

    Natthakan, olayı gazetecilere aktarırken, "Bu fili tanıyordum, haberlerde görmüştük, bu yüzden hem heyecanlandık hem de şoke olduk. Evcil hayvanlarımız için ön verandada sakladığımız kedi mamasından biraz yedi. Acıkmış ve yeniden köylere dolaşmaya başlamış olmalı. Zeki bir hayvan ama aynı zamanda korkutucu" dedi. 

    Yabani fil, kedi mamasını yemeyi bitirince mülkten herhangi bir hasar bırakmadan ayrıldı ve ormana yöneldi. 

    Pazar sabahı saat 2'de Plai Bunchuay'ın yemek yemek için duvarını kırdığı evin hanımı Rachadawan Phungprasopporn eşiyle birlikte gürültüye uyanıp ne olduğunu görmek için mutfağa koştuğunda fili dişlerinin arasından sarkan hortumuyla dolabı karıştırırken görünce şoke olmuştu. Bu sırada içi pirinç dolu torbayı ağzına alan fil, aile tarafından ormana kovalanmıştı.

    "Bu fil çok fazla yaramazlık yaptığı için bölgede çok meşhurdur. İlkin yaklaşık iki ay önce eve geldi ve etrafa bakındı, ama o zaman hiçbir şeye zarar vermedi. İkinci vakadan sonra yerel yaban hayatı koruma görevlileriyle konuştuk, bize koku filleri çektiği için yiyecekleri dışarıda tutmamamızı söylediler, biz de onların tavsiyelerine uyduk" diyen Rachadawan, duvarı tamir etmelerinin yaklaşık 14 bin liraya mal olacağını belirterek ekledi:

    "Fili böyle görmek komikti ama aynı zamanda tekrar geri dönebileceğinden endişeleniyorum."

    Tayland'da doğada yaşayan tahmini 2 bin Asya fili yollarda ve köylerde insanlarla temas ettiklerinde genellikle sorun çıkıyor. 

    Tayland'da yabani fillerin yaşadığı koruma altındaki ormanlık alanlardan sorumlu Ulusal Park yetkilieri, ormandaki besin kaynaklarının bolluğundan yana bir değişiklik olmadığı, ancak yaban hayvanlarının insanlardan elde edilen yiyeceklere tepkilerinde değişiklik olduğu görüşünde.

    Yaban hayatı koruma yetkilisi Supanya Chengsutha, şunları söyledi:

    "Bazen filler davranışlarında ve karakterlerinde bir değişiklik yaşar, bu değişiklik tek bir etkenden kaynaklanmaz. Fillerin yeme alışkanlıkları, artık insanlarla daha fazla temasa geçtikleri için değişti. İnsanların yediği yiyecekleri sevmeye başladılar. Ayrıca ormandaki avcılar ve tuzaklar, filin alışkanlıklarını bozmuş ve derin ormandan yerleşim yerlerine doğru harekete geçirmiş olabilir."

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