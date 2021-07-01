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    Boğazını kestiği eşine cezaevinden mektup gönderdi: Kime benim gibi sevmez

    © DHA / Ersan Erdoğan
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107011044867383-bogazini-kestigi-esine-cazevinden-mektup-gonderdi-kime-benim-gibi-sevmez/

    Manisa'da boşanmak isteyen eşinin boğazını falçatayla keserek yaralayan Mikail Oymak, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektupta "Eller kadir kıymet bilmez, kimse benim gibi sevmez" dedi.

    Manisa'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladıktan sonra tutuklanan Mikail Oymak'ın, cezaevinden aşk mektupları gönderdiği ortaya çıktı.

    Duruşmada şiddet gördüğü eşinin yazdığı aşk mektuplarını gösteren Esra Oymak, "Bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Cezası neyse alsın istiyorum" dedi.

    Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı.

    Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak da sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

    Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

    'Sürekli şiddet uyguluyordu'

    Duruşmada, Esra Oymak'ın ablası Hatice Tan ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş ile 13 yaşındaki Deniz Oymak dinlendi. Abla Hatice Tan, "Sürekli kardeşimle görüşme halindeydim. Eniştem Esra'ya sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordu fakat şiddeti kanıtlayamıyordu.  Sık sık onlara gidiyordum. Olay yaşanmadan 5 gün önce de onlardaydım. Hatta onlarda kaldım. Yanımda tartıştılar. Esra sürekli, Mikail'e iş bul diyordu. Tartışma konusu buydu. Paraları kalmamıştı hatta ben yardım ettim. Tartışma nedeniyle Esra, gece uyuyamadığı için uyku hapı verdim. Esra, Mikail'i aldatmadı, öyle bir şey bilmiyorum. Olay günü tartışmanın nedeni kesinlikle çalışmadığı ve para mevzusuydu. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra, istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. 2 yıl önce Esra bırakıp, Gaziantep'e gitti. Abim Esra'yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü" dedi.

    Esra Oymak'ın annesi Cemile Ateş de "Kızım beni aradı, anne 'Mikail yine işe gitmiyor. Boşanmak istiyorum' dedi. Onlara giderken sokağın başında ses duydum. Kızımın olduğunu anladım. Kızım 'Anne, beni kurtar' diyordu. Gittiğimde kızımın boynunda 2 bıçak yarası vardı. Kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince, 'Oğlum bırak' dedim. O esnada bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı" diye konuştu.

    'Sürekli şiddete maruz kalıyordum'

    Esra Oymak ise, "Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep'e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.

    Mikail Oymak hakkında söylenenleri reddetti. Oymak, "Ablasının dediğini kabul etmiyorum. Biz de olduğu gün ben eşimle tartışmadım. Böyle bir şey yok. Ben bıçaklamadım. Kayınvalidemin görmesi de mümkün değil" diye konuştu.

    Mahkeme telefon görüşme kayıtlarının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Adliye çıkışı açıklama yapan Esra Oymak, "Adalete güveniyorum. İnşallah yaptığını çekecektir. Bana gönderdiği mektuptan dengesiz olduğunu anlıyorum. Bana hem zarar verdi hem de şimdi aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan da psikolojinin iyi olmadığı belli oluyor. Korkuyorum tabi ki. Çıkınca bana, çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korkuyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Aldatmayı, boşanmayı hazmedemediği için ortaya attı. Boşanmak istediğimde de 'Ben ayrılmam, seni öldürürüm diyerek tehditler savurdu" diye konuştu.

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Manisa
    Topluluk kurallarıTartışma
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