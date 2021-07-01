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    Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti

    © AFP 2021
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107011044867750-ronaldo-instagram-zenginleri-listesinde-ilk-siraya-yerlesti/

    Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan ünlü, futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

    İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok ücret alan ünlüleri sıraladı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek gönderiyle 1.6 milyon dolar kazanarak zirveye oturdu.

    Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. 

    Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki Coca-Cola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı. Ünlülerin takipçi sayıları ve paylaşım başına edindikleri kazanç şöyle listelendi:

    1- Cristiano Ronaldo

    Takipçi sayısı: 308 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 604 bin dolar

    2- Dwayne Johnson

    Takipçi sayısı: 250 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 523 bin dolar

    3- Ariana Grande

    Takipçi sayısı: 247 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 510 bin dolar

    4- Kylie Jenner

    Takipçi sayısı: 244 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 494 bin dolar

    5- Selena Gomez

    Takipçi sayısı: 241 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 468 bin dolar

    6- Kim Kardashian

    Takipçi sayısı: 232 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 419 bin dolar

    7- Lionel Messi

    Takipçi sayısı: 224 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 169 bin dolar

    8- Beyonce

    Takipçi sayısı: 189 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 147 bin dolar

    9- Justin Bieber

    Takipçi sayısı: 180 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 112 bin dolar

    10- Kendall Jenner

    Takipçi sayısı: 172 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 53 bin dolar

    11- Taylor Swift

    Takipçi sayısı: 165 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 12 bin dolar

    12- Jennifer Lopez

    Takipçi sayısı: 162 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 988 bin dolar

    13- Khloe Kardashian

    Takipçi sayısı: 160 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 949 bin dolar

    14- Nicki Minaj

    Takipçi sayısı: 144 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 874 bin dolar

    15- Miley Cyrus

    Takipçi sayısı: 136 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 838 bin dolar

    16- Neymar

    Takipçi sayısı: 153 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 824 bin dolar

    17- Kourtney Kardashian

    Takipçi sayısı: 130 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 785 bin dolar

    18- Kevin Hart

    Takipçi sayısı: 113 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 706 bin dolar

    19- Virat Kohli

    Takipçi sayısı: 132 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 680 bin dolar

    20- Demi Lovato

    Takipçi sayısı: 108 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 668 bin dolar

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