Ronaldo, Instagram zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti

Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan ünlü, futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok ücret alan ünlüleri sıraladı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek gönderiyle 1.6 milyon dolar kazanarak zirveye oturdu.

Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı.

Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki Coca-Cola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı. Ünlülerin takipçi sayıları ve paylaşım başına edindikleri kazanç şöyle listelendi:

1- Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 308 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 604 bin dolar

2- Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 250 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 523 bin dolar

3- Ariana Grande

Takipçi sayısı: 247 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 510 bin dolar

4- Kylie Jenner

Takipçi sayısı: 244 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 494 bin dolar

5- Selena Gomez

Takipçi sayısı: 241 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 468 bin dolar

6- Kim Kardashian

Takipçi sayısı: 232 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 419 bin dolar

7- Lionel Messi

Takipçi sayısı: 224 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 169 bin dolar

8- Beyonce

Takipçi sayısı: 189 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 147 bin dolar

9- Justin Bieber

Takipçi sayısı: 180 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 112 bin dolar

10- Kendall Jenner

Takipçi sayısı: 172 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 53 bin dolar

11- Taylor Swift

Takipçi sayısı: 165 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 12 bin dolar

12- Jennifer Lopez

Takipçi sayısı: 162 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 988 bin dolar

13- Khloe Kardashian

Takipçi sayısı: 160 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 949 bin dolar

14- Nicki Minaj

Takipçi sayısı: 144 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 874 bin dolar

15- Miley Cyrus

Takipçi sayısı: 136 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 838 bin dolar

16- Neymar

Takipçi sayısı: 153 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 824 bin dolar

17- Kourtney Kardashian

Takipçi sayısı: 130 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 785 bin dolar

18- Kevin Hart

Takipçi sayısı: 113 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 706 bin dolar

19- Virat Kohli

Takipçi sayısı: 132 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 680 bin dolar

20- Demi Lovato

Takipçi sayısı: 108 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 668 bin dolar