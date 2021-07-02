Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bazı balıkların su içinde çırpındığı ve nefes alıp vermekte zorlandığı için su yüzeyine çıktığı görüldü. Göldeki kirlilik ve kötü koku göl kıyısında oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşlar göldeki kirliliğe bir çözüm bulunmasını istiyor.

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, birkaç gündür balık ve yengeç ölümleriyle karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

Aynı yere sürekli geldiklerini anlatan Çayırbaşı, son günlerde gölün kenarında kötü kokudan dolayı oturamadıklarını, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.