Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi kızından geldi.

Usta oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.

Ünlü tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili bilgi verdi.

'Şu anda sağlık durumu iyi'

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. — Derya Sensoy (@derya_sensoy) July 1, 2021

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