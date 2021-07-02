'Ortada kalan' güvercinler 3 saat trafiği tıkadı

ABD Florida'da karayolunun bir bölümünde trafik 'evin yolunu bulamayan' güvercinlerin akıbetine uğradı. Duruma müdahale eden ve güvercinleri güvenli bir alana taşıyan yetkililer, kuşların sahibini arıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde ülkenin doğu kıyıları boyunca uzanan Interstate 95 karayolunun bir bölümü önceki gün, bir yere kımıldamak istemeyen güvercinler nedeniyle 3 saat kapalı kaldı.

AP ajansının haberine göre bir kamyonda 100'e yakın posta güvercininin bulunduğu bir kasa, salı akşamı Daytona Beach yakınlarında yere yuvarlandı. Güvercinler gece uyumak için tünediklerinden kasanın düştüğü yerde kalmaya devam etti. Ancak yoldan geçen araçların farlarından rahatsız olunca havaya uçuşan güvercinler hem kendileri hem de sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Volusia County yetkililerinin yaptığı açıklamada, "En kötü senaryo bu. Posta güvercinlerinin evin yolunu bulamaması" ifadesi yer aldı.

Oh wow! Last night a large group of doves blinded drivers on the I 95/ISB exit in Daytona Beach.

It appears a crate carrying 100 homing pigeons fell off a truck, burst open on the road and because birds roost at night, the pigeons stayed on the road and had to be rescued pic.twitter.com/Bzl1J9cRba — Amanda Dukes (@AmandaDukesWESH) June 30, 2021

​Bunun üzerine harekete geçen yetkililer güvercinlerin 73 tanesini yakalamayı başardı. Ayaklarında bant olmadığı için sahipleri henüz tespit edilemedi.

Güvercinleri bir an önce evlerine ulaştırmak istediklerini söyleyen Volusia County Hayvan Kontrol yetkilisi Alicia Dease, "Görevimiz hayvanların evin yolunu bulmalarına yardımcı olmak. İster kürkü ister tüyü olsun" dedi.