Milyarderler hem paralarını hem uzay hedeflerini yarıştırıyor: Branson, Bezos'tan 9 gün erken davranacak

Dünyanın en zenginleri arasında mal varlığı açısından rekabet sürerken uzaya çıkma yarışında da el artırıldı. Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, teknoloji devi Amazon'un CEO'su Bezos'tan daha önce uzaya gitme planı yapıyor.

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in 2022'de başlaması planlanan ticari uçuşları öncesinde kendisinin de test uçuşlarından birinde yer almak istediğini çok defa dile getiren iş insanı Richard Branson'ın, SpaceShipTwo Unity ile 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı.

'Uzay hepimizin, döndüğümde heyecan verici bir şey duyuracağım'

"Uzaydan döndüğümde daha fazla insanın astronot olma fırsatı yakalaması adına çok heyecan verici bir şey duyuracağım. Çünkü uzay hepimizin" diyen Branson, Virgin Galactic'in uzayı insanlığa açacak ve dünyayı daha iyi yönde değiştirecek yeni bir ticari uzay endüstrisinin öncüsü olduğunu söyledi.

When we return from space, I will announce something very exciting to give more people the chance to become an astronaut. Because space belongs to us all. So watch this space… https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/caW3M3WEHG — Richard Branson (@richardbranson) July 2, 2021

​11 Temmuz'daki bu uçuş, söz konusu uzay aracının 22., şirketin de 4. insanlı uzay uçuşu olacak. Ancak bu defa ilk kez, araçta 2 pilot ve Branson dahil 4 'misyon uzmanı' yer alacak. Şimdiden 600 kişinin katılmak için depozito yatırdığı uçuşun biletlerin tam fiyatı 250 bin doları bulabiliyor.

Branson'ın bu kararının kapsamı kadar tarihi de önem taşıyor zira 11 Temmuz'da bunu başarabilmesi demek, 20 Temmuz'da sahibi olduğu Blue Origin ile çocukluk hayalini gerçekleştirip uzaya çıkacağını duyuran Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan 9 gün erken davranacak olması anlamına geliyor.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

​Bezos, 20 Temmuz’da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet etmişti. Funk, 13 kadın astronot adayla 1960’lı yıllarda özel bir şirket programı çerçevesinde eğitim aldı ancak NASA’nın sadece erkek pilotları seçme politikası nedeniyle hiçbiri astronot olamadı.

ABD'de uzaya giden en yaşlı kişi, 1998'de 77 yaşındayken Discovery uzay aracı ile seyahat eden John Glenn'di.

Bezos daha yükseğe çıkabilecek

Yolcuların yaşayacağı birkaç dakikalık sıfır yerçekimi, yani 'ağırlıksızlık' deneyimi az çok benzer olsa da Virgin Galactic ve Blue Origin'in uzay araçları birbirinden oldukça farklı. Klasik roketlere benzemeyen Virgin Galactic 90 kilometre yüksekliğe çıkabiliyorken daha 'geleneksel bir roket deneyimi' yaşatan Blue Origin 100 kilometreye kadar çıkabiliyor.