Kayıt
14:58 02 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Richard Branson

    Milyarderler hem paralarını hem uzay hedeflerini yarıştırıyor: Branson, Bezos'tan 9 gün erken davranacak

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044872524_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_2e59ab8a39485a5c6d441a49fa93a72d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107021044872140-milyarderler-hem-paralarini-hem-uzay-hedeflerini-yaristiriyor-branson-bezostan-9-gun-erken/

    Dünyanın en zenginleri arasında mal varlığı açısından rekabet sürerken uzaya çıkma yarışında da el artırıldı. Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, teknoloji devi Amazon'un CEO'su Bezos'tan daha önce uzaya gitme planı yapıyor.

    Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in 2022'de başlaması planlanan ticari uçuşları öncesinde kendisinin de test uçuşlarından birinde yer almak istediğini çok defa dile getiren iş insanı Richard Branson'ın, SpaceShipTwo Unity ile 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı.

    'Uzay hepimizin, döndüğümde heyecan verici bir şey duyuracağım'

    "Uzaydan döndüğümde daha fazla insanın astronot olma fırsatı yakalaması adına çok heyecan verici bir şey duyuracağım. Çünkü uzay hepimizin" diyen Branson, Virgin Galactic'in uzayı insanlığa açacak ve dünyayı daha iyi yönde değiştirecek yeni bir ticari uzay endüstrisinin öncüsü olduğunu söyledi.

    11 Temmuz'daki bu uçuş, söz konusu uzay aracının 22., şirketin de 4. insanlı uzay uçuşu olacak. Ancak bu defa ilk kez, araçta 2 pilot ve Branson dahil 4 'misyon uzmanı' yer alacak. Şimdiden 600 kişinin katılmak için depozito yatırdığı uçuşun biletlerin tam fiyatı 250 bin doları bulabiliyor.

    Branson'ın bu kararının kapsamı kadar tarihi de önem taşıyor zira 11 Temmuz'da bunu başarabilmesi demek, 20 Temmuz'da sahibi olduğu Blue Origin ile çocukluk hayalini gerçekleştirip uzaya çıkacağını duyuran Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan 9 gün erken davranacak olması anlamına geliyor.

    ​Bezos, 20 Temmuz’da gerçekleştireceği uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet etmişti. Funk, 13 kadın astronot adayla 1960’lı yıllarda özel bir şirket programı çerçevesinde eğitim aldı ancak NASA’nın sadece erkek pilotları seçme politikası nedeniyle hiçbiri astronot olamadı.

    ABD'de uzaya giden en yaşlı kişi, 1998'de 77 yaşındayken Discovery uzay aracı ile seyahat eden John Glenn'di.

    Bezos daha yükseğe çıkabilecek

    Yolcuların yaşayacağı birkaç dakikalık sıfır yerçekimi, yani 'ağırlıksızlık' deneyimi az çok benzer olsa da Virgin Galactic ve Blue Origin'in uzay araçları birbirinden oldukça farklı. Klasik roketlere benzemeyen Virgin Galactic 90 kilometre yüksekliğe çıkabiliyorken daha 'geleneksel bir roket deneyimi' yaşatan Blue Origin 100 kilometreye kadar çıkabiliyor.

    Etiketler:
    Uzay, Blue Origin, Richard Branson, Jeff Bezos, Virgin Galactic, Amazon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet