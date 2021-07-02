Stephen Hawking'in kara delik kuramına teyit: Olay ufkunun asla küçülmediği tezi, gerçek hayatta ilk kez gözlemlendi

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden MIT'den bir ekip, iki kara deliğin birleşmelerinden önce ve sonraki kütleçekimsel dalgalarını analiz edip kütlelerini ölçerek Hawking'in kuramının yüzde 95 isabetli olduğu sonucuna vardı.

Bilim dünyasının 2018'de kaybettiği, Albert Einstein'dan sonraki en parlak teorik fizikçi Stephen Hawking'in 50 yıl önce ortaya attığı kara delik kuramının doğruluğunun kanıtlandığı belirtildi. Hawking alan teoreminin 'ötesine hiçbir şeyin kaçamadığı olay ufkunun asla küçülmediği, ancak ve ancak büyüyebileceği' tezi, gerçek hayatta ilk kez gözlemlendi.

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) bilim insanları, kütleçekimsel dalgaları gözlemleyerek Hawking'in kara delik kuramının yüzde 95 isabetli olduğunu teyit ettiklerini açıkladı.

Daha büyük bir kara delik oluşturmak için birleşen iki kara deliği analiz eden MIT ekibi, sarmal yapan iki kara deliğin yarattığı kütleçekimsel dalgaları inceledi. Dalgalarını birleşmeden önce ve sonra analiz ederek hem iki kara deliğin hem de yeni oluşturdukları kara deliğin kütlelerini ölçtü. Böylece birleşmeden sonra olay ufkunun arttığı belirlendi.

Stephen Hawking is proved right! Physicist's black hole theory that event horizons - from which nothing can escape - never shrink is observed in real life for first time

via https://t.co/mzARDwXXmP https://t.co/wnuU96fz3V — Sergey Minaev (@sminaev2015) July 2, 2021

Karadeliklerin birbirleri etrafında dolanarak birleşmeleri sırasında yaydıkları kütleçekimsel dalgaların ilk gözleminden (GW 150914) verilerin kullanıldığı araştırmanın liderlerinden olan MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde NASA Einstein Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Maximiliano Isi, bir açıklama yaptı:

"Orada farklı kompakt nesnelerden oluşan bir hayvanat bahçesi olması mümkün, bunları bazıları Einstein ve Hawking yasalarını izleyen kara delikler iken, diğerleri biraz daha farklı canavarlar olabilir. Yani, bu testi bir kez yapıp bitmiş sayamazsınız. Bunu bir kez yapmanız henüz başlangıçtır."

Ekip, her iki kara deliğin toplam ufuk alanının yaklaşık 24 bin, yeni oluşan kara deliğin ufuk alanı eşliğinde 36 bin 698 kilometrekare olduğunu ölçerken, Isi "Veriler, birleşmeden sonra ufuk alanının arttığını ve alan yasasının çok yüksek olasılıkla karşılandığını ezici bir güvenle gösteriyor" diyerek şöyle devam etti:

"Kütleçekim dalgası verileri hakkında yeni ve yaratıcı şekillerde düşünebilmemiz ve daha önce düşünmediğimiz sorulara ulaşabilmemiz cesaret verici...Bir gün, bu veriler beklemediğimiz bir şeyi ortaya çıkarabilir."