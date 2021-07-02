Boeing'in bu kez 737 kargo uçağında motor arızası: Hawaii açıklarında denize acil iniş yaptı

Son dönemde kazalarla birlikte anılan Boeing'in bu kez bir 737 kargo uçağı, motor arızası nedeniyle ABD'nin Hawaii adası açıklarında denize acil iniş yaptı. İçindeki iki kişi kurtarıldı.

737 MAX'ı yüzlerce insanın ölümüne neden olan iki kazanın ardından 20 ay yere indirdikten sonra geçen yılın sonlarında yeniden uçurmaya başlayan Boeing'den yeni bir kaza haberi geldi.

İlkin CNBC, içinde 2 kişi bulunan Boeing 737 kargo uçağının, motor arızası yaşadıktan sonra ABD'nin Hawaii adasının Honolulu kenti açıklarında denize düştüğünü duyurdu.

A Boeing 737 cargo plane has gone down in the water off Honolulu after experiencing engine trouble; severity of crash, extent of rescue operation unclear at this time - sources pic.twitter.com/dTfSix4Sqt — CNBC Now (@CNBCnow) July 2, 2021

A Boeing 737 cargo plane made an emergency landing today off the coast of Honolulu, and both crew members have been rescued, the FAA says. @Lebeaucarnews has the latest. https://t.co/ELFik3MAsn pic.twitter.com/ENeMkYMFri — CNBC (@CNBC) July 2, 2021

Ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), bunun denize acil iniş olduğunu ve uçağın içindeki 2 kişinin ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

A Boeing 737 cargo plane made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. pic.twitter.com/cVFsoUkHbF — Vernon Turner (@WeathermanVern) July 2, 2021

FAA'nın açıklamasına göre motor arızası bildirerek Honolulu'ya dönmeye çalışan Hawaii merkezli Rhodes Express'e ait uçaktaki iki pilot, suya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Two people are rescued from Boeing 737 cargo plane which crashed off Honolulu https://t.co/MH5g6jRZt1 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 2, 2021

Kalaeloa Havaalanı'nın 2 mil açığında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenliği bir tekne, helikopter ve C-130 uçağıyla müdahale etti. Honolulu İtfaiyesi ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.

FAA verilerine göre 1975'de üretilen bu 737, MAX'den birkaç nesil daha yaşlı.

Haberin ardından Boeing hisselerinde ilk etapta yüzde 2 düşüş yaşandı.