Ataşehir'de temizlik görevlisi, kargayla dostluğunu anlattı: 'Çöpleri ben topluyorum, o dağıtıyor'

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Murat Nazlı isimli temizlik görevlisi, 'Şeyhmus' adını verdiği kargayla dostluğunu anlattı. Nazlı, "Beraber yemek yiyoruz, beraber geziyoruz. Ben çöpleri topluyorum, o da arkamdan gelip dağıtıyor" dedi.

Ataşehir’de Murat Nazlı isimli temizlik görevlisiyle her sabah kendisini ziyarete gelen ve 'Şeyhmus' adını verdiği karga arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Nazlı, kendisini sabah saatlerinde ziyaret eden kargayı hem besliyor, hem müzik dinletiyor.

Kargayla olan dostluğunu anlatan Nazlı, "Hayvan sevgim bizi güzel iki arkadaşa çevirdi. Beraber yemek yiyoruz, beraber geziyoruz. Ben çöpleri topluyorum, o da arkamdan gelip dağıtıyor. Müzik dinlemeyi çok sever. Her sabah işe başladığımda yanıma geliyor. Öğle saatlerinde de uyumaya gidiyor. Ben kargayı beslemeye başlayınca beni gören insanlarda beslemeye başladı" diye konuştu.