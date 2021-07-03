Seren Serengil: Şu an bana '100 kilo olacaksın, eskiye dön' deseler koşa koşa dönerdim

Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
70 kilodan 46 kiloya düşen Serengil, hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla yaşadığı pişmanlığı şöyle anlattı:
'Obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz'
- Sakın! Obez değilseniz bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın. Hadi ben isim gereği 'kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım' dedim, rakiplerimin vücutlarını mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırttı. Obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.
- Güzelin düşmanı en güzeldir. 'En güzel' olacağım derken evdeki güzellikten de olmayın. Sağlığınız gitmesin. Bırakın sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin. Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza fiziğinize, güzelliğinize, ona buna bakanı değil o kalbe bakanı çıkarıyor. Hadi öperim."
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