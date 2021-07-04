Babası tarafından istismara uğrayan Melisa Döngel, kardeşinin velayetini almak istiyor

'Bizim Hikâye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Genç oyuncunun, kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, birkaç yıl önce babası tarafından istismara uğrayan genç oyuncu Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Döngel'in babası ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habere göre, babasına dava açan Döngel, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba ise Döngel’in 'kötü bir hayatı olduğu' gerekçesiyle küçük kızının velayetinin kendisine verilmesini, kendisi cezaevinde olduğu için Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti.

Döngel’in annesinin ise 'Bakamıyorum' diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği öne sürüldü.