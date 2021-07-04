2. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da törenle evlendi

Osmanlı Hanedanı'nın 'şehzade' unvanını taşıyan hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Yavuz Selim Osmanoğlu, dün İstanbul'da gıda mühendisi Damla Işık'la evlendi. Osmanoğlu, 2. Abdülhamid'in 5'inci kuşaktan torunu oluyor.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in 1868 yılından, tahta geçtiği 1876 yılına kadar 8 sene ikamet ettiği konut olan Maslak Kasrı'nın bahçesinde Yavuz Selim Osmanoğlu ve Damla Işık dünya evine girdi. Düğün törenine Kuran tilavetiyle başlandı.

Ardından mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Gelin ve damadın şahitliklerini eski İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Muhammed Keskin ve Victor Orbis Ajans Başkanı Cemil Cengiz yaptı.

Gıda mühendisi Damla Işık’la hayatını birleştiren Yavuz Selim Osmanoğlu, 34'üncü Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in 5'inci kuşaktan torunu oluyor.

'9 yıl sonra ilk kez'

Osmanlı ailesinde uzun bir aradan sonra İstanbul’da yapılan ilk 'şehzade' düğünü olan törene yoğun katılım gözlendi. İstanbul’daki son 'şehzade' düğünü 9 sene önce, 22 Nisan 2012 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılmış, Osman Selaheddin Osmanoğlu, Hanife Candan Günen ile ikinci evliliğini yapmıştı.