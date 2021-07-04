Rus uzman: Kovid-19’un Delta varyantı, kendini mevsimsel enfeksiyonlarla ‘maskeliyor’

Rus enfeksiyon uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov, Kovid-19’un ortaya çıkan yeni mutasyonunun kendini mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ile ‘maskelediğini’ söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov, yeni tip koronavürüsün (Kovid-19) Hindistan’da ortaya çıkan ve dünya geneline yayılmaya başlayan Delta varyantının, kendini mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ile ‘gizlediğini’ belirtti.

Timakov, Kovid-19’un Delta varyantının ana semptomlarının burun akıntısı, boğaz ağrısı ve bağırsak bozuklukları olduğunu, koku ve tat kaybının pek sık görülmediğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Timakov, “Virüs kendini mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ile maskeleyecek şekilde mutasyona uğradı” dedi.

Ana semptomların, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif ateş, bağırsak bozuklukları olduğu, tat ve koku kaybının arka planda kaldığına vurgu yapan uzman, hastaların Kovid-19’u mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt etmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle koronavirüsle enfekte olduklarından haberlerinin olmadığını ve zamanında doktora başvurmadıklarını kaydetti.