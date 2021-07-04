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    İlhan Şeşen

    İlhan Şeşen: AK Partili değilim, hiçbir iktidarı onaylamadım

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
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    Şarkıcı İlhan Şeşen, "Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum. İktidara yakın değilim. Ben cahil değilim. Bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadım. Hiçbir iktidardan yana olmadım. Çünkü hepsi kötü yönettiler. Şu anda da kötü yönetiliyor" dedi.

    Sanatçı ve müzisyen İlhan Şeşen, pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorluklar ve müzikli mekanlara getirilen saat kısıtlaması hakkında konuştu. İktidara yakın olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmediğini belirten Şeşen, "Bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadım" ifadesini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği bir röportajda "Çok zor durumdayım, üç ay daha dayanacak gücüm kalmadı” diyen Şeşen, pandemi süreci boyunca maddi olarak çok zorlandığını ve yaptığı birikimle geçinmeye çalıştığını aktardı. 

    © AA
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    Süreci daha ağır geçirenlerin de olduğunu vurgulayan Şeşen, "72 yaşındayım, 72 senedir ben böyle bir hal hiç görmedim. İhtilaller oldu, dünyada bir sürü karışıklıklar oldu. Bu olağanüstü bir durum ve bu durumlarda sabır gerekir. Sabretmeyi öğrendim. Nedir sabır? Eskiden biraz daha hovarda davranabiliyordum. Ne bileyim, gidip lüks bir yerde, çok fazla düşünmeden yemek yiyebiliyordum” diye konuştu.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Time Code Programı'nda Yeşim Özdemir'e konuk olan İlhan Şeşen, hükümetin pandemi sürecini iyi yürütüp yürütmediği konusunda, "Ben olsam yönetemezdim. Benden iyi yönettikleri kesin. Ben olsam mümkün değil bunun altından kalkamazdım. Bu zor bir durum. Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum” dedi.

    'Ben vatanımı seviyorum fakat yönetenleri onaylamıyorum'

    Kendisine yönelik iktidara yakın olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Şeşen, “İktidara yakın değilim. Birbirlerine karşı olan tavırlarını çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. İktidarın da muhalefetin de… Yani bu sert halleri, birbirlerine hakaret eden halleri, benim tahammül edebileceğim bir şey değil. Biz böyle görmedik. Birbirlerine olan yaklaşımlarını onaylamak mümkün değil. Bunu sadece ben değil, onaylayabilen bir kişi dahi tahmin etmiyorum. Bu durumu, birbirlerine olan bu hakareti onaylamak cehaletten başka bir şey değildir. Ben cahil değilim” ifadelerini kullandı. 

    Sadece AK Parti yönetimini değil, bugüne kadar hiçbir iktidarı desteklemediğini de belirten sanatçı, "Bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadım. Hiçbir iktidardan yana olmadım. Çünkü hepsi kötü yönettiler. Şu anda da kötü yönetiliyor. Vatanseverim ben. Yani vatanını sevmeyen bir insan olabilir mi diye düşünüyorum. Allah aşkına soruyorum: Yani vatanını sevmeyen bir insan, bir vatan mensubu olup da o vatanı sevmeyen bir insan olabilir mi? Bunu benim mantığım almıyor. Ben vatanımı seviyorum fakat yönetenleri onaylamıyorum, yönetenleri onaylayamıyorum. Çünkü iyi yönetemiyorlar” dedi.

    Etiketler:
    AK Parti, Türkiye, İlhan Şeşen, Koronavirüs, Yasak, Müzik
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