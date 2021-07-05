Cankurtaranlar ile çocuklar arasında kavga çıktı

İstanbul Kumburgaz’da cankurtaranlar ile bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. T

artışma büyüyünce iki taraf arasında kavga çıktı.

Cankurtaranlar ardından çocukları sahilden attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.