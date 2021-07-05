Prof. Müftüoğlu anlattı: Haşimato hastalığının 10 belirtisi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısının 'Haşimato'nun 10 belirtisi' başlıklı bölümünde, Haşimato hastalığının sıklığı giderek artan sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

"Hastalıkta bağışıklık sistemi farklı nedenlerle tiroid bezine saldırmaya, onu tahrip edip işlevlerini aksatmaya başlıyor" diyen Müftüoğlu, "Neticede de tiroid bezi üretmesi gereken hormonları (T3 ve T4 hormonları) üretemiyor, hipotirodi olarak tanımlanan hastalık tablosu ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, haşimato hipotirodisinin belirtilerini de şöyle sıraladı:

"- Halsizlik ve çabuk yorulma

- Depresif bir ruh hali

- Cilt kuruluğu ve terlemede azalma

- Üşüme, soğuğa aşırı duyarlılık hali

- Hareketlerde yavaşlama

- El ve ayaklarda ödem

- Kabızlık

- Unutkanlık, konsantrasyonun azalması

- Cinsel güçte zayıflama

- Kilo alma."

​