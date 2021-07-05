Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai’ye yapıldı

Kademeli normalleşme süreciyle başlayan seyahat hareketliliğinde fiyatları en çok artış gösteren ulaşım aracı uçak oldu. Türk tatilcilerin yurt dışında tercih ettiği yerlerin başında Maldivler gelirken, bu süreçte en pahalı dış hat uçuşu da 18 bin 409 lira bedel ile İstanbul-Dubai arası oldu.

Kademeli normalleşme süreci, uçak ve otobüs biletlerine olan talebi artırdı. DHA'nın online uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com’dan aktardığı haberinde, 2021’in ilk 6 ayında evli çiftler tatil rotalarını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler’e çevirdi.

Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle, daha güvenli ve farklı seyahat alternatiflerini değerlendiren çiftlerin ilk tercihinin, Maldivler’in başkenti Malé olduğu kaydedildi. Listeyi, Azerbaycan’ın Bakü ve Ukrayna’nın Kiev şehirleri takip etti. Çiftler, iç hatlar seyahatlerinde ise en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’yı tercih etti.

İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul - Dubai destinasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara - Antalya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti; Kiev - Ankara destinasyonunda 190 liraya satıldı. En ucuz yurt içi uçak bileti ise Antalya - Adana destinasyonunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay haziran olurken, en ucuz olduğu aylar iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise mart ve mayıs oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk 6 ayında, iç hatlarda en çok İstanbul - İzmir arası seyahat edildi. Listeyi İstanbul - Antalya, İstanbul - Adana ve İstanbul - Trabzon destinasyonları takip etti. Dış hatlarda Bakü listedeki birinciliğini korudu. Taşkent, Tahran, Malé ve Kiev ise listeyi takip eden şehirler oldu. 2021’in ilk yarısında, en çok haziran ayında seyahat edildi.

Öğrenciler dış hatlarda en çok Bakü, Varşova ve Priştine’ye seyahat etti. Öğrencilerin iç hatlarda en çok uçtuğu şehirler ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. 65 yaşın üstündekiler ise yurt dışında Almanya’nın Stuttgart, Hamburg ve Nürnberg şehirlerini, yurt içinde İstanbul, İzmir ve Trabzon’u tercih etti.