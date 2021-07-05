16 yılda 11 kez bebek kaybeden çift, 'Yiğit' ile mutlu sona ulaştı

Gebeliği 11 kez düşükle sonuçlanan ve bir kez de ölüm riskiyle karşılaşan Sadriye İlkiz, kişiye özel tüp bebek tedavisi sonrası çocuk sahibi oldu.

Balıkesir'de 2005 yılında evlenen Sadriye ve Ceyhun İzki çifti, 16 yıl boyunca bebek sahibi olmak için birçok kapı çaldı. Gebelikleri 11 düşükle sonuçlanan Sadriye İzki, ciddi riskler aldı, bir kez ölümden döndü. Tüm risklere karşı bebek arzusundan vazgeçmeyen çift, Prof. Dr. Remzi Abalı tarafından gerçekleştirilen kişiye özel tüp bebek tedavisi sonrası Yiğit bebeğe kavuştu.

İstanbul’a gelen İzki çifti, için özel tüp bebek programı oluşturuldu. Elde edilen 2 embriyodan 1 tanesinin sağlıklı olduğu tespit edilerek transferi gerçekleştirildi. Transfer sonrası hamilelik müjdesi verilen İzki çifti, hasretle bekledikleri bebekleri Yiğit'i kucaklarına aldı.

16 yıl boyunca çocuk mücadelesi verdiklerini söyleyen baba Ceyhun İzki, "Eşim 3 defa ağır ameliyat geçirdi. 16 yıl boyunca bu süreçleri yaşadık. Sonra en son bir şans Remzi Hoca ile tedavi görmek istedik. Bir buçuk yıl içerisinde olumlu bir sonuca kavuştuk. Bizim mucizemiz oldu. Hiç vazgeçmedik. En fazla 6 ay falan bir dinlenme açısı verdik. Tabii çöküşlerimiz çok oldu. Pes etmeye yakın olduğumuz zamanlar da oldu ama yeniden toparlanıp, eşim bana, ben ona destek vererek, yeniden bu sürecin içine girdik. Umudumuzu kaybetmedik. Rabbim herkese nasip etsin. Maddi, manevi insanı yoruyor. Özellikle, manen çok yoruluyorsunuz. Ama sonuçta, aklınıza koyduğunuz şey varsa pes etmemek, güzel” dedi.

Zorlu bir süreç yaşadıktan sonra Yiğit bebeği kucağına alan anne Sadriye İzki ise “Yaşadığım süreç çok zordu. Sürekli anne olmak istiyordum. 16 yıl boyunca yaşamadım. Yiğit’i kucağıma alınca çok mutlu oldum, hayat benim. 16 yıl dile kolay, 16 yıl sonra bebeğimize kavuştuk. Hiç pes etmedik. Kimse pes etmesin. Biz kavuştuk, herkes kavuşsun” diye konuştu.