Tekirdağlı balıkçılar: Denizin dibinde müsilaj hâlâ etkin, ağlar çamur gibi oluyor

İlk kez Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajın kıyılardaki etkisinin tamamen kalktığı görülürken, bölgede geçimlerini denizden sürdüren balıkçalar, müsilajın denizin dibinde hâlâ etkin olduğunu ve ağlarına çamur geldiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca temizlenen Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyılarındaki müsilajın tamamen ortadan kalktığı görüldü. Çevredeki balıkçılar deniz yüzeyinin temizlenmesinden memnun olduklarını belirterek, aynı özenin denizin dibindeki müsilaj için de gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Balıkçı Aydoğan Özkaragöz müsilajın denizin dibinde hâlâ etkin olduğunu belirterek, "Yüzeyler temizlendi. Biraz azaldı. Fakat diplerine ağ atıyoruz. Balıklar ağlarda durmuyor. Ağlar yine çamur gibi oluyor" dedi.

'Diptekiler için araştırma yapsınlar'

Balıkçı Erdaş Coşkunçay da "Geçimimizi balıkçılıkla temin etmekteyiz. Bu müsilaj olayı 3-4 yıldır başlamıştı. Fakat bu kadar hızlı değildi. Sanırım bu yıl deniz kendini kaldıramaz hale geldi. Bütün balıkçı arkadaşlarımız Marmara Denizi'nde çok büyük bir sıkıntı altında. Ama bu müsilajın balık yenmesinde herhangi bir sakıncası yoktur. Devletimiz iyi çalışmalar yapıyor. Ama sadece su yüzeyinde. Diptekiler için araştırma yapsınlar. Mevsimsel, fırtınayla ilgili, doğa olaylarıyla ilgili lodos estiği zaman müsilaj rüzgarlarla beraber kıyılara doğru gelir. Karayel ve poyrazlarda da karşıya Bandırma’ya kadar gidiyor" dedi.

'Denizimiz son bir haftadır temiz'

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, “Denizimiz son bir haftadır temiz. Böyle devam etmesini umut ediyoruz. Deniz hiçbir zaman üzerinde pislik tutmaz. Ama durumun vahametini buradan da anlayabiliyoruz. Artık rahat bir şekilde deniz açılıp balık tutmak istiyoruz. Halkımız da gönül rahatlığıyla balık tüketebilirler” diye konuştu.