Meteoroloji'den İstanbul'a 'süper hücre' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah 07:00 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul'da şiddetli sağanak yağış ve selin görülebileceği uyarısında bulundu. 'Süper hücre' adı verilen hava akımlarının yer yer şiddetli rüzgarlara da neden olabileceği uyarıda, vatandaşların çatı uçmalarına, doluya karşı dikkatli olmaları gerektiği de vurgulandı.
Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, "Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
- Türkiye denizlerinde bir faaliyet var. Hortum ve benzeri rüzgar hamlelerinin sebep olacağı anlık fırtınalar yarın Marmara'da bizi bekliyor. Hava tahminlerine göre, İstanbul'da ve İstanbul'un doğusunda Düzce ve Bartın'a olan yaklaşık 250 kilometrelik mesafede yarın sabah 07.00 sularından itibaren şiddetli hava olayları bekliyoruz. Buna yaz yağmurlarının Karadeniz üzerinden gelen çeşidi diyebiliriz. Şiddeti sağanak ve kuzeyde dolu yağışı tehlikesi var. Ayrıca şiddetli rüzgar da bekleniyor. Bu hava olayları sabah 07.00 ila öğlen 14.00 arası gerçekleşecek. Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)