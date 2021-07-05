Meteoroloji'den İstanbul'a 'süper hücre' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da 'süper hücre' adı verilen hava olaylarına yol açabilcek şiddetli sağanak ve rüzgarın olabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah 07:00 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul'da şiddetli sağanak yağış ve selin görülebileceği uyarısında bulundu. 'Süper hücre' adı verilen hava akımlarının yer yer şiddetli rüzgarlara da neden olabileceği uyarıda, vatandaşların çatı uçmalarına, doluya karşı dikkatli olmaları gerektiği de vurgulandı.

Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, "Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: