Tütün üreticileri: Tütünü dışarıdan getirmek yasak değil de neden bizim ekmemiz yasak?

Adıyaman'da tütün üreticileri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve üreticinin izinsiz tütün üretmesi halinde 6 yıl hapisle cezalandırıldığı yasayı protesto etti.

Tütüncü Halit Bozkır, "Sayın Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, lütfen Adıyaman’ı sahipsiz bırakmayın, Adıyaman’da biz size yüzde 80 oy çıkarıyoruz. Lütfen sesimiz duyun. Bir kilo tütüne 6 yıl hapis cezası verecekler, lütfen başkanım siz bize yardımcı olun, milletvekillerimiz bize yardımcı olmuyor” dedi.

Halk TV'nin ANKA'dan aktardığı haberinde, tütün satışına getirilen hapis cezasını protesto etmek için Adıyaman Valiliği önünde kendini yakma girişiminde bulunan Halit Bozkır, Kömür beldesinde ikamet ettiğini ve AK Parti'den eski belediye encümen üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Tütün bizim ekmeğimiz, bu tütün olmasa biz acımızdan ölürüz. Ben kendim AK Parti’liyim, AK Parti’yi seviyorum, onlar için canımı da veririm. Gerçekten bize yanlış yapıyorlar. Adıyaman’da AK Parti’ye yüzde 80 oy çıkartıyoruz. Bu tütün yasasını kaldırsınlar, gerçekten millet çok perişan. Benim 7 tane çocuğum var, vallahi billahi ben okula gönderemiyorum. Ben kız çocuğumu gönderemedim dershaneye, bir oğlumu gönderdim hala borcum da var ve borcumu veremiyorum. Eğer bu tütün kalkarsa hepimiz ölürüz. Biz ne yapalım? Sayın Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, lütfen Adıyaman’ı sahipsiz bırakmayın, Adıyaman’da biz size yüzde 80 oy çıkarıyoruz. Lütfen sesimiz duyun. Bir kilo tütüne 6 yıl hapis cezası verecekler, lütfen başkanım siz bize yardımcı olun, milletvekillerimiz bize yardımcı olmuyor.

'Bir dönüm araziye ne ekip biçeceksin?'

Bir dönüm arazisi olduğunu anlatan Hanifi Akar, “Bu bir dönüm araziyle nereye varacaksın, ne ekip biçeceksin? Bizi ancak tütün kurtarıyor. Atatürk zamanında bunu yasak etmediler, bir vergi alınıyordu. Bu şekil olmaması lazım. Biz kendi ekmeğimiz için kendi geleceğimiz için buradayız. Bu tütünü dışardan getiriyorlar yasak değil de neden bizim tütün ekmemiz yasak?” dedi.

Tütün üreticisi Mehmet Aslan, “Şu an hepimiz ekmeğimiz için buradayız. Her ailenin en az beş nüfusu var. Her ailenin en fazla iki dönüm arazisi var. Tütünü kaldırsalar iki dönümle nasıl geçineceğiz? Tütünden başka bir şey kurtarmıyoruz bizi” diye konuştu.