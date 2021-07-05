Sağlık Bakanlığı koordinesinde, kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye seslenerek, halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada paylaşıldı.
Bu kez Diyarbakır'da: Stantta görevli doktor 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti https://t.co/WQT71C5T7U pic.twitter.com/vfpdiiX5Ol— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2021
Kütahya'da da otogarda aşı yapmak için bekleyen sağlık personelinin "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdığı videoyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.
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