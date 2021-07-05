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    Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanık: 6-7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup, suni teneffüs yaptım

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    Ayşe Nazlı Kınacı'yı boğarak öldüren Taylan Özgür İkmal, cinayeti işlediği anda kendinden geçtiğini belirterek, "6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

    İzmir'de cenazesi battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal, hakim karşısına çıkarıldı. İmal, duruşmada, Kınacı'nın 6-7 dakika boğazını sıktığını belirterek, "Pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

    Menderes ilçesinde 19 Şubat akşamı orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi.

    Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Tespit edilen cinayet şüphelisi Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    '6-7 dakika boğazını sıktım'

    Davanın İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmasına sanık Taylan Özgür İmal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan İmal, "Beraber barajın oraya gittikten sonra bana arkadaşının yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de götüremeyeceğimi söyleyince aramızda tartışma çıktı. Kendimden geçtim ve 6-7 dakika boğazını sıktım sonrasında pişman olup, suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü. Cesedi arabadaki battaniyeye sarıp, ormana attım" dedi.

    'Karakola sanıkla gittik, hiç renk vermedi'

    Duruşmada söz alan Altan Kınacı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım son olarak arkadaşı Özlem'e 'Korkuyorum, beni al' diye sanığın telefonundan mesaj atmış. Ben de numaranın sahibini aradım ve sanığın yanına gittim. Bize yardımcı oluyor gibi davrandı. Kızıma yardım etmek için telefonunu verdiğini söyledi hatta 'Allah razı olsun' dedim. Karakola bile birlikte gittik. Hiç renk vermedi" diye konuştu.

    Ayşe Nazlı'nın annesi Hanife Ateş de sanık hakkındaki şikayetini yineledi.

    ​Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Kadına şiddet, Kadın cinayeti, İzmir
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