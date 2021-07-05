İtalya’da 3 bin yıllık 'sonsuzluk havuzu' bulundu

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Po ovasında yaklaşık 3 bin yıl önce kullanılan bir “sonsuzluk havuzu” bulundu. Bronz Çağı'na tarihlenen havuzun meşe ağacından yapıldığı belirtildi. Gökyüzünü yansıtan ve alanda ibadet edenlere başka bir alem gibi görünen üst üste binmiş iki tanktan oluşan havuzda, bir dizi eser de bulundu.

ABD’de yer alan Cornell Üniverstesi’nden araştırmacılar, İtalya'da, Bronz Çağı’ndan kalma bir sonsuzluk havuzu keşfetti.

3 bin yıl önce dini ritüeller için kullanılan havuzun, kabaca 12 metre uzunluğa, 7 metre genişliğe ve 3 metre derinliğe sahip olduğu belirtildi.

NTV'nin haberine göre bununla birlikte, bilim insanları havuzun dibinde doğaüstü ritüeller sırasında teklif olarak kullanıldığına inandıkları seramik kaplar ve figürinler de dahil olmak üzere bir dizi tarihi eser ortaya çıkardı.

MÖ 1444'te inşa edildi

Araştırmacılar, radyokarbon analizi ve ağaç halkası tarihlendirmesi yöntemlerini kullanarak, alt tankın milattan önce 1444'te, üstündeki tankın ise milattan önce 1432'de inşa edildiğini belirledi.

Sonsuzluk havuzuna İtalyanca adak tankı anlamına gelen “Noceto Vasca Votiva”adı verildi. İlk olarak 2015 yılında Alpler ve Apeninler arasında yer alan Po Ovası'ndaki küçük bir tepede ortaya çıkarıldı. Ancak arkeologlar, bu dönemde devasa anıtın tarihi ​​konusunda anlaşamadı.

Science Daily adlı bilimsel dergide yayımlanan son çalışma, havuzların tarihlerini ortaya çıkarmak için dendrokronoloji yöntemini kullanan Cornell'in sanat ve bilim profesörü Stuart Manning tarafından yönetildi. Dendrokronoloji, ağaç halkalarını tam olarak oluştukları yıla tarihlemenin bilimsel yöntemine deniliyor. Manning ve ekibi, dendrokronoloji ile radyokarbon tarihleme yöntemi ile birleştiğinde, havuzların on yıldan uzun bir süre arayla inşa edildiğini ortaya çıkardı.

Bronze Age 'infinity pool' hosted supernatural water rituals, archaeologists say https://t.co/Xht9CMjdgB — Live Science (@LiveScience) June 30, 2021

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Manning, "Bir arkeolojik alanda çalışırken, genellikle nispeten az örnekle, bazen ideal koşullardan daha az örnekle dendrokronoloji yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü 3 bin 500 yılı görmeden dağılıyorlar. Şu anda vahşi doğada büyüyen sağlıklı bir ağaç gibi değiller" dedi.

'Doğaüstü bir su ritüeli için kullanıldı'

Diğer taraftan, araştırmanın bulguları, Noceto Vasca Votiva'nın çok önemli bir toplumsal değişim anında inşa edildiğini doğruluyor ve araştırmacıların yapının doğaüstü bir su ritüeli için kullanıldığına dair teorilerini destekliyor.

Manning, “Yüzlerce yıldır işleyen tek bir yaşam biçimimiz var. Ardından, büyük yerleşimlere, daha fazla uluslararası ticarete, tekstil üretimi gibi daha fazla uzmanlığa ve defin uygulamalarında bir değişikliğe geçiş yapıyorsunuz. Dünyanın her yerinde belirli bir model var. Neredeyse her sosyal toplulukta a büyük bir değişiklik olduğunda büyük bir inşaat çalışması başlıyor. Yani Mısır'da ilk devletleri kurduğunuzda piramitleri elde edersiniz, İngiltere'de ise Stonhenge’ı" diye konuştu.

Öte yandan, araştırmacılar, yapının bir tepenin üzerinde oturması ve içindeki düzgün tortu tabakaları nedeniyle bir zamanlar rezervuar veya kuyu olarak kullanıldığı fikrini ortadan kaldırdı. Ayrıca, devasa havuzdan su akıtacak kanallara dair herhangi bir kanıt da bulunamadı. Alt kısım ise seramik kaplar, figürinler ve çeşitli taş, ahşap ve organik eşyalarla doluydu.

Araştırmacılara göre tüm bu kanıtlar yapının bir tür doğaüstü su ritüelinde kullanıldığını gösteriyor.