Haziran ayında Çamlıca Kulesi'ni 39 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti" ifadesini kullandı.

Haziran ayında toplam 👥39.174 misafirimiz



↕️Avrupa'nın en yükseği,

💫Gökyüzüne erişen gururumuz,

🥇İstanbul'un yeni simgesi #ÇamlıcaKulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti... pic.twitter.com/20ebMwYCg8 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 5, 2021

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