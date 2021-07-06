'Dünyanın en uzun boylu atı' Big Jake öldü

ABD'de 20 yaşındaki Belçika atı Big Jake, Wisconsin’in Poynette şehrinde Smokey Hollow çiftliğinde yaşıyordu. 2.1 metreye yakın uzunlukta ve 1136 kilogram ağırlığında olan at, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından ‘dünyanın yaşayan en uzun atı’ olarak kaydedilmişti.

AP’nin haberine göre çiftlik sahibi Jerry Gilbert ve eşi Valicia Gilbert, Big Jake’in iki hafta önce öldüğünü açıkladı ama tam ölüm gününü belirtmedi. Valencia Gilbert “Onu bir tarihle hatırlamak istemeyiz, ailemiz için son derece travmatik bir olay” dedi.

Big Jake, the tallest horse in the world, dies at age 20; He was over six feet tall, a 20-year-old Belgian draft horse who lived at Smokey Hollow Farm in Poynette, Wisconsin. pic.twitter.com/kOvZxVJjRV — Moises Lopez (@chapoisat) July 6, 2021

WMTV kanalına Big Jake’in muhteşem ve oldukça yetenekli bir hayvan olduğunu söyleyen Jerry Gilbert, atın doğduğunda 109 kilogram olduğunu ve bunun sıradan bir Belçika tayından 45 kilogram daha fazla olduğunu anlattı. Gilbert, Big Jake’i anmak için ahır bölmesini boş bırakarak önüne resmi ve adı olan bir taş koymayı planlıyor.

Gilbert “Çiftlik çok sessiz, diğer atlar da anlıyor. Bence onlar da yas tutuyor çünkü Jake her zaman burada ilgi odağı olmuştur. Büyük bir boşluk var, sanki hala burada gibi ama değil” diye ekledi.