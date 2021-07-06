Acun Ilıcalı'yla anlaştığı öne sürülmüştü: Müge Anlı'dan ilk açıklama

12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olacağı iddia edilmişti. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi.
Konuyla ilgili UçanKuş'a konuşan Müge Anlı, yeni sezonda da Tatlı Sert ile ATV ekranlarında olacağını belirtti.
Müge Anlı'nın Exxen'e geçeceği iddiası asılsız çıktı! Müge Anlı yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak! #mügeanlı #atv #exxenhttps://t.co/ta5E2wBkaH— UçanKuş TV (@ucankuscom) July 5, 2021
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