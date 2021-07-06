Almanya'da 8 milyon euro'yla ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ın dedesi: Yerini bilsem polise şikayet ederim

Almanya'da çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon euro çaldığı gerekçesiyle aranan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın dedesi, torununun tehdit edildiğini belirterek, "İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz" dedi.

Almanya'nın Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gündoğan'ın Ordu'da yaşayan babaannesi, torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirterek, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez" dedi.

Dede Mehmet Gündoğan da yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, "Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil. İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Loomis isimli şirketinde çalışan ve paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kutularına yerleştirmekle görevli Gündoğan'ın bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü.

Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtildi. Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı. Polis yetkilileri Gündoğan'ın bulunması için halktan yardım istedi.

Türkiye'de olduğundan şüpheleniliyor

Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceği belirtiliyor. Gündoğan, Alman basınında geniş yer buldu. Gazeteler haberi okurlarına 'Hırsızlığa yeni bir boyut kazandırdı' şeklinde duyururken Gündoğan'a yardım ettiği şüphesi ile bir kişi gözaltına alındı.

Yine Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hırsızlığın oldukça profesyonelce yapıldığına vurgu yapıldı ve 'Bu işi tek başına yapma olasılığı düşük' yorumlarına yer verildi.

Gündoğan'ın olaydan sonra lüks bir minibüs kiraladığı kamera görüntüleri ile ortaya çıkmıştı.

Bild gazetesinin haberinde, babasının Loomis adlı para nakil şirketinde sürücü olarak çalıştığı ve kısa bir süre önce Bremen’deki ‘Ocean 27’ adlı nargile kafede çalışan Yasemin’i işe aldırdığı belirtildi.