Porno yıldızı Kristina, 22. kattan düşerek hayatını kaybetti

'Kris the Foxx' ismi ile bilinen porno yıldızı Kristina Lisina, St. Petersburg’da bir binanın 22. katından düşerek öldü. Polis, yıldızın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlattı.

29 yaşındaki “Kris the Foxx” lakabı ile OnlyFans ve Pornhub platformlarında popüler olan Kristina Lisina, St. Petersburg’un Nevsky semtinde bir binanın 22. katından düşerek can verdi.

Порноактриса aka Kris the Foxx погибла, после падения с 22 этажа петербургской многоэтажки https://t.co/a1jWVRw3qB pic.twitter.com/VKr4asZ3nn — FlashNord (@flashnord) July 2, 2021

New York Post’un haberine göre polis henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin kazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi. Anonim bir kaynak, yüz binlerce görüntülenmesi olan yıldızın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı.