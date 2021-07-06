Alman uzmanlar yanıtladı: Koronavirüs geçirenler kaç kez aşılanmalı?

Koronavirüse karşı aşılama işlemleri dünya genelinde sürerken, aşılama süreciyle ilgili yeni sorular da gündeme geliyor. Bunlardan biri de koronavirüs enfeksiyonu kaptıktan sonra iyileşenlerin kaç kez aşı yaptıracağı.

Almanya'da aşıların etkileri konusunda çalışmalar yapan immünologlar, iyileşenlerin ikinci kez aşı yaptırmalarına gerek olmadığı konusunda hemfikir.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman İmmünoloji Derneği (DGFI) Genel Sekreteri Prof. Dr. Carsten Watzl, Kovid-19 geçirenler için tek doz korona aşısının yeterli olacağını belirtiyor. Prof. Watzl, "(iyileşenler için ikinci doz aşılar) Kandaki antikor seviyesini belirgin bir şekilde artırmadığı için, tehlikeli olmaz ama boşa harcanmış olur" görüşünde.

Enfeksiyondan sonra oluşan hafıza hücrelerinin aşılama ile yeniden aktive edildiğini belirten Alman uzman, "Çok az antikora sahip olan iyileşenler bile aşılara o kadar güçlü bir tepki verirler ki, ikinci aşılamadan sonra ulaşılan yüksek antikor seviyelerine (ilk aşılamayla) sahip olurlar" diyor.

DGFI Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reinhold Förster de iyileşenlerin tek aşı ile tam korunmaya ulaşacakları kanısında. Förster, bu durumda olanlara ikinci aşı yapmak yerine henüz aşılanmamış insanları aşılamanın daha doğru olacağını kaydediyor.

Uzmanların önerisi: Altı aydan sonra tek doz

Alman Daimi Aşılama Komisyonu'nun (STIKO) tavsiyesi de tek doz aşı yapılması yönünde. Komisyon sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişilerin, yaşlarından bağımsız olarak eğer daha önce koronavirüs ile enfekte olmuşlarsa tek doz aşı yaptırmalarının yeterli olacağı görüşünde. Ancak bu kişilerin enfeksiyon durumlarının PCR veya antikor testi ile tespit edilmiş olması gerekiyor.

Aşılamanın ise iyileşmeden en az altı ay sonra yapılması öneriliyor. Kanlarında antikora rastlanan ancak ne zaman enfekte olduğunu bilmeyenlerin de mümkün olan en kısa sürede aşılanması gerektiği yine uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Almanya'da hükümete salgın konusunda rehberlik yapan Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre de ilk aşılama iyileşmiş kişilerin bağışıklık sistemini büyük ölçüde güçlendiriyor.

RKI, iyileşmenin üzerinden altı aydan daha fazla bir zaman geçmiş olması durumunda bile tek doz aşı ile tam korunma sağlanacağını belirtiyor. RKI'den yapılan açıklamaya göre, iyileşenlerin tam korunma elde edebilmek için onaylanmış herhangi bir Kovid-19 aşısından tek doz yaptırmaları yeterli.