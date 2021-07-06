Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" paylaşımında bulundu.

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın kişisel Instagram hesabında 'story' şeklinde yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.