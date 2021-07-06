Kayıt
17:29 06 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Köylüler anlaşamadı, 8 asırlık çınarın yolu kapandı

    © İHA / İbrahim Şahin Demir
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044901046_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_21a6c4732ed23e3f843693767016d967.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107061044901077-koyluler-anlasamadi-8-asirlik-cinarin-yolu-kapandi/

    Kastamonu'da asırlık çınar ağacının yolu, iki köyün anlaşmazlığı yüzünden kapatıldı. Yolun kapatılması nedeniyle ziyaretçiler 8 asırdır tarihe tanıklık eden dev çınar ağacını artık göremeyecek.

    Beldeğirmeni köyü sınırlarında yer alan tarihi çınar ağacına giden yol, mülkiyet hakkını elinde bulunduran İnebolu’nun Güde köyü tarafından ulaşıma kapatıldı.

    İki köyün anlaşmazlığı yüzünden yolun ulaşıma kapatılması üzerine Bozkurt ilçesine gelen ziyaretçiler, 8 asırdır tarihe tanıklık eden dev çınar ağacını göremeden geri dönüş yapıyorlar. Vatandaşlar, 812 yaşındaki tarihi çınar ağacını giden yol sorununun en kısa sürede çözülmesini talep ettiler.

    '812 yaşındaki tarihi çınar ağacını yolu olmadığı için artık kimse göremeyecek'

    812 yaşındaki tarihi çınar ağacının yolunun kapatılması nedeniyle artık burayı kimsenin ziyaret edemeyeceğini söyleyen Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmeni Köyü Muhtarı Salih Sertdemir şunları söyledi:

    •  Burası Beldeğirmeni Köyü tüzel kişiliğine ait olan bir alan. Bu alanda tarihi camimiz ile 850 yaşında olan tarihi ağacımız var. Ayrıca 5 tanede evimiz bulunuyor. Burası bir yerleşim alanı, daha evvelden de bakkalı, kasabı, manavı olan bir yerleşim yeri. Denize bağlantı sağlayan iskelemiz var. 1965 yılında karayolu açıldığı zaman bu yerleşim yerine iniş ve çıkış yolları açılmış. Abana tarafından giriş yolu, İnebolu tarafından da çıkış yolu yapılmış. 1965 yılından beri açık olan yolumuz maalesef Güde Köyümüz tarafından kapatıldı. Bundan 10 yıl önce Tapu Kadastro da bizlere ait olan alanı kendilerine yazdırdıktan sonra 10 yıl dolunca ‘biz, burayı kapatıyoruz’ diyerek ihaleye vereceklerini söyledi. İhaleye vermeleriyle birlikte yolumuz kapatıldı. İhaleye verdikleri alanda bizlerin İl Özel İdaresinden ihale ile 40 yıllığına almış olduğumuz otelimizde bulunuyor. Şu anda otelimiz çalışmıyor ama tadilatını yaparak faaliyete geçirmek istesek te bunu yapamıyoruz. Çünkü Tapu Kadastro da yapılan yanlışlar nedeniyle biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Otelin yolu yok, otelin giriş ve çıkışı yok. Otele köprüden inmeniz gerekiyor. Birde burada 5 tane ev var. İki tane cami bulunuyor. 5 tane iş yeri ve 850 yaşında tarihi çınar ağacının olduğu tarihi bir mekan var. Ama bu çarşının artık giriş ve çıkış yolları bulunmuyor.

    Araçlarla 812 yaşındaki tarihi çınar ağacının yanına iniş sağlayan yolun 10 yıl süresinin dolması üzerine Güde Köyü Muhtarlığı tarafından kapatıldığına işaret eden Salih Sertdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • Aynı zamanda burası çarşımıza ve evlerimize giriş yolumuz. Güde Köyü Muhtarlığı'nın burada bir işletmesi var, burası çalışıyor ve sizler buradan kazanç elde ediyorsunuz. Bende burasını ihaleye vereceğiz, bizde köyümüzün gelirini koruyacağız diyorlar. Burasını otopark olarak ihaleye vereceklermiş. Fakat ihaleyi alan şahıs buraya otopark yapamadı, bunun üzerine burayı da işlemez hale getirerek yolu kapattı. Buradaki işletmeye takılmış, ben buradaki işletmeyi çalıştırmayacağım diyor. Yani 812 yaşındaki tarihi çınar ağacına insanların araçlarıyla gelmesini engelleyeceğini söylüyor. Şu anda bu tarihi çınar ağacına insanların araçlarıyla olsun yürüyerek olsun gelmesi mümkün değil. Burası tarihi bir işletme, tarihi çınar ağacı altında insanlar çay içmek istiyor fakat biz, onlara çay dahi artık veremiyoruz.

    'Yolumuz 1 yıldır kapalı, bir çözüm bulamadık'

    Kastamonu Valiliği başta olmak üzere bütün kurumlarla görüştüklerini anlatan Salih Sertdemir, "Bizler, yaklaşık 1 yıldır Sayın Valimizle görüşüyoruz. Kastamonu Valiliğine dilekçeler yazdık. Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne dilekçeler yazıp verdik ama hiçbir tanesinden şimdiye kadar olumlu bir cevap alamadık. İnebolu ve Bozkurt Kaymakamlığına da müracaat ettik, bizlere verdikleri cevapta sorununuzu mahkemede arayacaksınız diyorlar. Daha konuyu mahkemeye taşıyan da olmadı. Yolumuz bir yıldır kapalı, bunun en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Türkiye, Kastamonu, Çınar ağacı, Köy
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ortak harekat merkezinde hem İHA'lardan gelen görüntüler hem de yerel kaynaklardan gelen bilgiler değerlendiriliyor ve kayda alınıyor
    Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet