Antalya'da ismi açıklanmayan bir kişi 10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı

Antalya'da bir talihli, "Altın yumurta" adlı 10 TL'lik kazı kazandan, 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. İşletmede çalışan Salih Ustali, adının açıklanmasını istemeyen talihlinin borçları olduğunu söyledi.

Antalya'da, adının açıklanmasını istemeyen kişi, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki şans bayisinde 4 Temmuz Pazar günü 50 TL verip, 5 tane kazı kazan aldı. Talihli, 'altın yumurta' olarak bilinen kazı kazan oyununda büyük ikramiye olan 500 bin TL'nin sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre şanslı kişi, işletmede çalışan Salih Ustali'ye büyük ikramiyenin isabet ettiği kazı kazanı verdi. Ustali de kuponun çıktısını alıp zımbalayarak şanslı kişiye verdi. Ustali, büyük ikramiyeyi kazanan kişiye parasını İstanbul'a gidip alması gerektiğini de söyledi.

Milli Piyango Bayi çalışanı Salih Ustali, "Şanslı kişi pazar günü akşam saatlerinde geldi, 5 tane 10 TL'lik "Altın Yumurta" isimli kazı kazanlardan aldı. Kazı kazanları makineden kontrol ettik. Ben, "Tahmin et bakalım ne kadar çıkmıştır?" diye sorduğumda, "Bilmiyorum herhalde 50 TL filan çıkmıştır" dedi. Ben de ona 500 bin TL çıktığını söyledim. O esnada çok sevindi. Kuponun çıktısını alıp zımbalayarak kendisine verdim" dedi.

Talihlinin 500 bin TL çıktığına inanamadığını ifade eden Salih Ustali, “O esnada şaşırdı, çok fazla sevinç göstermedi. Kişi zaten 50-55 yaşlarındaydı. Sürekli gelen bir kişi, borçları, sıkıntıları olan biriydi. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

Şanslı kişiyle telefonda konuştuğunu dile getiren eski Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, "Kazı kazanlarda 6 çeşidimiz var. Hem talihliye hem de bayimize hayırlı olsun" dedi.

Sayar, "En azından işine yarayan birine çıktı. Biz de o yüzden çok mutluyuz. Şanslı kişi, bize maddi sıkıntıları ve borçları olduğunu, 500 bin TL'den eline 50-100 bin TL kalacağını söyledi" diye konuştu.