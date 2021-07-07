Down sendromlu genç kız, 'Anne' diye bağırdıktan sonra ormanda kayboldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının ‘Anne’ diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için 2 kilometre koşarak Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istedi.
Telefon çeken bir noktadan durum jandarma, AFAD, UMKE ve KARDOFF ekiplerine haber verildi. Dağa gelen ekipler hızlıca bölgede hem karadan hem de havadan drone kullanarak arama çalışması başlattı. Saatlerce yapılan aramalara rağmen genç kızdan bir ize rastlanmadı.
Diğer yandan, jandarma ekipleri de drone ile sesli anons yaptı.
11 saattir devam eden arama çalışmalarına Zonguldak’tan getirilen arama köpeklerinin de katılması ile çalışmalar devam ediyor.
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