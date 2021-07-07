Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı

Antalya'da en son 1 hafta önce görüldüğü belirtilen yaşlı adamın ölümü, odadan gelen koku ile pencereden içeriye sineklerin yoğun bir şekilde girmesiyle ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Hikmet Kansu’nun evinden koku geldiğini fark eden Oğulcan Candan, balkona çıkıp Kansu’nun evine doğru bakınca içeriye sinekler girdiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Candan, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

© DHA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis memuru eşliğinde bir polis memuru eşliğinde merdivenle evin balkona girdiğinde, Kansu’nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Evin kapısının açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri ise Kansu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın evinden gelen koku ile içeriye giren sinekleri fark eden Oğulcan Candan, "Dün akşam kardeşim koku geldiğini söylemişti. Ben çok fazla koku alamadım. Sabah kokunun arttığını söyledi. Klima motorunun içerisinde kuş öldüğünü düşündük. Baktım içerisi temiz çıktı. Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm. Kafamı uzattım koku daha da arttı. Tam kapının önünde oturmuş yatıyordu. Sadece ayağı gözüküyordu" dedi.