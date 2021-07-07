Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Hikmet Kansu’nun evinden koku geldiğini fark eden Oğulcan Candan, balkona çıkıp Kansu’nun evine doğru bakınca içeriye sinekler girdiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Candan, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın evinden gelen koku ile içeriye giren sinekleri fark eden Oğulcan Candan, "Dün akşam kardeşim koku geldiğini söylemişti. Ben çok fazla koku alamadım. Sabah kokunun arttığını söyledi. Klima motorunun içerisinde kuş öldüğünü düşündük. Baktım içerisi temiz çıktı. Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm. Kafamı uzattım koku daha da arttı. Tam kapının önünde oturmuş yatıyordu. Sadece ayağı gözüküyordu" dedi.
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