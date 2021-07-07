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    Polisin iyileştirdiği yavru köpekler sahiplendirilecek

    Pandemide sahiplenilen her beş köpekten biri terk edilme riskiyle karşı karşıya

    © AA / Hakan Mehmet Şahin
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107071044905765-pandemide-sahiplenilen-her-bes-kopekten-biri-terk-edilme-riskiyle-karsi-karsiya/

    İngiltere’de uzmanlar, pandemi döneminde sahiplenile köpeklerin yaklaşık yüzde 23’ünün, normal hayata dönüşün ardından terk edilme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı. Hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir yıkımla karşılaşacağı konusunda uyaran araştırmacılar, sahipleri ve işletmeleri duyarlı olmaları konusunda uyardı.

    Yaklaşık 18 aylık karantinanın ardından İngiltere, 19 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ile maske önlemlerini kaldırmaya ve daha 'normal' bir hayata geçmeye hazırlanıyor. Durum birçok insan tarafından memnuniyetle karşılanacak olsa da, yeni araştırmalar, karantina sonrası dönemin pandeminin ortasında sahiplenilen köpekler için kötü haber anlamına geliyor. 

    Sahiplerin endişesi

    NTV'nin aktardığına göre, Londra merkezli bir köpek kulübü olan The Kennel Club'dan uzmanlar, her beş köpek sahibinden birinin, karantina sonrası köpeklerini terk etmeyi düşündüklerini açıkladı. Söz konusu kararın, büyük ölçüde ofislerin, barların ve restoranların köpek dostu olmadığına dair korkulardan kaynaklandığı belirtildi.

    The Kennel Club sözcüsü Bill Lambert, "Köpekler sahipleriyle birlikte bir yerlere giremezse ve pandemi sonrası yaşam tarzlarına uyum sağlayamazlarsa,, bazıları evde çok uzun süre yalnız kalacak, hatta ne yazık ki yeniden sahiplendirİlecek veya terk edilecek” dedi.

    'Köpekler için yıkıcı sonuçları olacak'

    © REUTERS / Nguyen Huy Kham
    Evcil hayvan sahiplenme oranı düştü, terk etme eğilimi yükseldi
    Lambert sözlerine şu şekilde devam etti:

    "Bu sonuçlar, karantina sırasında pek çok kişi için can simidi olduktan sonra geride bırakılmayı hak etmeyen köpekleri için oldukça yıkıcı olabilir. Köpekler de insanlar gibi depresyona girebilir ve sokağa alışmakta uyum problemleri yaşayabilir."

    3.2 milyon hane evcil hayvan edindi

    Bununla birlikte araştırma, Pet Food Manufacturers' Association adlı kuruluşun İngiltere’de toplam 3.2 milyon hanenin pandeminin başlangıcından bu yana evcil hayvan edindiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

    2 bini aşkın köpek sahibiyle görüşüldü

    The Kennel Club tarafından yapılan anket çalışmasında, 2 bini aşkın köpek sahibiyle görüşüldü. Sonuçlar, köpek sahiplerinin yüzde 23'ünün karantinadan sonra, hayvanlar  için uygun bir ev sağlayamayacaklarından korktuğunu gösterdi. Endişe verici bir şekilde, yüzde 17'si yeniden sahiplendirmeyi bir seçenek olarak düşünmeyi kabul etti.

    Köpek sahiplerinin yüzde 36'sı ise kısıtlamalar hafiflediğinde, hayvanlar ile brilikte genellikle sosyalleştikleri ve çalıştıkları yerlere gidemezlerse onlarla ne yapacakları konusunda endişelendiklerini söyledi.

    Öte yandan, İngiltere’de hala kısıtlamalar olsa da, birçok köpek sahibinin bir köpekle daha az kısıtlayıcı bir yaşama uyum sağlamakta zorlandığı görülüyor. Araştırma, sahiplerin yüzde 21'inin köpeğini olması gerekenden daha uzun süre evde bıraktığını, yüzde 14'ünün ise köpek dostu olmayan bir yere giderken köpeğini arabada veya sokakta bıraktığını ortaya koydu.

    Kedi
    © Flickr / Aftab Uzzaman
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    Diğer taraftan, çalışmanın ardından The Kennel Club, 'Open for Dog' (Köpekler için Açık) adlı yeni bir kampanya başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, konaklama ve eğlence sektörünün, bu yavru neslinin karşı karşıya kaldığı refah kriziyle mücadelede köpekler için önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

    Lambert, "Turizm sektörünü etkileyen bir yıllık karantina kısıtlamalarının ardından, hayvan dostu politikalar ülke ekonomik faydalar sağlayabilir. Araştırmamıza göre, her iki köpek sahibinin biri köpekleri onlarla olursa gittikleri yerde daha uzun süre konaklayacağını söylüyor” diye konuştu.

    'İngiltere, köpeklere sadık olduğunu göstermeli'

    Lambert sözlerini şöyle sonlandırdı:

    "Köpekler mümkün olduğunca hayatımızın ve günlük rutinlerimizin bir parçası olmalı. İngiltere’nin köpeklerin bize olduğu kadar onlara sadık olduğunu görmeyi umuyoruz.”

    Etiketler:
    Araştırma, terk etmek, terk, Köpek, İngiltere
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