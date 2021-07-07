Best Model Türkiye 2021 seçme görüntüleri yayınlandı

İlki 1988 yılında gerçekleşen Best Model yarışmasının bu yıl 34.'sü düzenlenecek. Eleme süreci devam eden yarışmada, seçme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasında eleme süreci devam ediyor.

Organizatör Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Best Model Türkiye 2021 yarışmasına katılmak için çok sayıda genç, elemelerin yapıldığı Sofitel Taksim Otel'e gitti.

Yarışmanın 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri, en başarılı 25 kadın ve 25 erkeği seçecek. Sosyal medyada paylaşılan seçme görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

© Fotoğraf : Twitter Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkekler ise yerde çömelmiş vaziyette görülüyor.

79 kadın, 196 erkek aday başvurdu

Bu sene yarışmaya erkekler daha fazla başvuruda bulundu. Best Model Türkiye 2021'e 79 kadın yarışmacı katılırken, 196 erkek yarışmacı da en iyi model seçilebilmek için çabalayacak.