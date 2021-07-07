Çorabından çıkanı çığlık çığlığa gösterdiği video milyonlarca kez izlendi

Avustralya’da yaşayan bir TikTok kullanıcısı, bacağında acı hissettiğini bir anı kullanıcılarla paylaştı. Çığlık çığlığa yaşadığı korkuyu videoya alan genç kadının çorabının altında kan emici sülük olduğu ortaya çıktı.

Milliyet’in haberine göre, Zoenesquik isimli TikTok kullanıcısı, sağ bacağının altında hem bir kaşıntı hem de bir acı hissetti. Bu sırada telefonun kamerası ile bu anları kaydeden TikTok kullanıcısı, çorabını kaldırdığında bacağında bir kanama olduğunu gördü.

Çorabının altından kan emici sülüğün çıktığını gören genç kadın çığlıklar içinde videoyu kaydetmeye devam etti. TikTok kullanıcısı arkadaşından da yardım istedi. Pek çok kişiyi rahatsız eden bu video kısa sürede 15 milyon izlenmeye ulaştı. Zoe’nin 4 milyona yakın bir takipçisi bulunuyor.

Videoyu görenler ise fobilerinin tetiklendiği söyledi. Zoe için endişelenenlerin yanında onların başına gelseydi bayılacaklarını söyleyenler de oldu.

Video hakkında bir kullanıcı ise "Bu çok korkunç, bunu gerçekten yaşamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm" dedi ve bir diğeri ise kendi başına gelse "Zihinsel olarak iyileşebileceğimi hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.