Dünyada ilk: İngiltere'deki hayvanat bahçesinden 13 fil uçakla Kenya'ya götürülecek

İngiltere'de bir hayvan hakları örgütünün projesiyle hayvanat bahçesinde yaşayan 13 fil, Kenya'ya götürülerek vahşi doğaya bırakılacak. Yetkililer, bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu açıkladı.

Vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmek için çalışan Aspinall Vakfı, İngilter'nin Kent şehrindeki Howletts hayvanat bahçesindeki 13 fili, uçakla Kenya'ya götürüp doğaya bırakacak.

Proje kapsamında, 25 ton ağırlığındaki filler anavatanları olan Kenya'ya gitmek için 7.000 km'den fazla yolculuk yapacak.

Vakfın projesiyle ilk defa bir fil sürüsü yeniden yahşi hayata döndürecek.

Fillerin gelecek yıl, 300 yolcu kapasiteli Boeing 777 modeli uçakla taşınması planlanıyor.

Götürülecek 13 filden 12’si Kent’te doğup büyümüş, biri de İsrail’den gelmişti. Hiçbiri daha önce doğada yaşamamıştı.

Uzun süredir vahşi doğadan kopmuş olan fillerin yeni hastalıklar ve farklı yiyeceklerle karşı karşıya kalacağı belirtilirken Aspinall Vakfı, hayvanların vahşi yaşama geçişine 6 ay boyunca rehberlik edileceğini açıkladı.

We are quite literally taking on our largest ever conservation challenge: flying 13 #elephants - weighing 25 tonnes - more than 7,000 km across the globe to return individuals from this iconic species to their ancestral homelands. Read more - https://t.co/ytcZl7sQAJ pic.twitter.com/nknKlZWJPL — Aspinall Foundation (@AspinallCharity) July 6, 2021

​Filler Afrika'ya vardığında vakıf, sürünün tamamını yeniden vahşileştirmek için Kenya'da vahşi yaşam rehabilitasyon programları bulunan Sheldrick Wildlife Trust Organizasyonu ve Kenya Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı ile birlikte çalışacak.

Aspinall Vakfı, projenin fil ticaretini önleme ve hayvanat bahçesi endüstrisinde olumlu bir etkiye sahip olmasını umuyor.

Hayvan hakları savunucuları, dünyada ilk defa bu kadar fazla filin hayvanat bahçesinden doğaya bırakılacağını söyledi.