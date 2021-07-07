'Kim Kardashian İtalya'nın turizm elçisi oldu' iddiası

Bir haftadır İtalya'da olan Kim Kardashian’ın, ülkenin yeni turizm elçisi olduğu iddia edildi. Kardashian'ın paylaştığı fotoğrafların ardından, iddiaların doğru olup olmadığı araştırılıyor.

Pandemi döneminde maddi manevi çok ağır kayıplar veren İtalya'nın imaj tazeleme ve turist çekme amacıyla ABD’li ekran yıldızı Kim Kardashian'ı turizm elçisi olarak seçtiği iddia edildi.

NTV'nin aktardığına göre, bir haftadır İtalya’dan fotoğraflar paylaşan 40 yaşındaki Kardashian, Vatikan’ı ziyaret etti ve Aşk Çeşmesi’nin önünde poz verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian West (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi

Kardashian, İtalya’nın en ünlü lezzeti makarna keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian West (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi

Kardashian’ın pandemide İtalya’ya turizm elçisi olarak gittiği konuşuluyor.