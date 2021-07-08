Kaza yapan sürücüye yardım için duran taksi ile motosiklete, arkadan gelen başka bir araç çarptı

İstanbul Beylikdüzü'nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı. 3 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü D-100 Karayolu üzerinde yaşanan olayda, Beylikdüzü’nden Avcılar istikametinde seyir halinde olan Sinan Doğan yönetimindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurarak kaza yaptı. Arkasından gelen Gökhan Akyüz idaresindeki taksi ile bir motosiklet sürücüsü kazayı görerek yardım etmek için emniyet şeridinde durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Emre Çakır idaresindeki otomobil, kazaya yardım için emniyet şeridinde duran taksi ve motosiklete çarptı. Kazada, Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, "Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk" diye konuştu.