8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp bebeği çaldılar

Brezilya'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 23 yaşındaki kadına zorla doğum yaptırdıktan sonra öldürüp, bebeğini de çalarak sırra kadem bastı. Polis şimdi hem katili hem de kayıp bebeği arıyor.

Brezilya'da 8 aylık hamile olan 23 yaşındaki Thaysa adlı 2 çocuk annesi kadın, kaçırılmasının ardından zorla doğum yaptırıldı. Kadının öldüğü belirtilirken, karnındaki bebek de henüz kimliği ve amacı belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı.

Bebek aranıyor

Haber Global'in aktardığı habere göre ekipler, Thaysa'nın cansız bedenini buldu. Bebeğin ise kayıp olduğu açıklandı.

İlk bulgular kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor. Polis şimdi kayıp bebeği bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, kadının doğum sırasında büyük sıkıntı yaşadığı ve ölümünün bu nedenle olabileceği belirtildi.

2 çocuk babaanneye verildi

Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum" dedi.

23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı. Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı.