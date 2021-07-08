Kadının cüzdanından 400 TL çalan adam yakalandı: 'Parayla alkol alıp, eğlendim'

Adana’da alışveriş yapan Buse A.’nın çantasındaki cüzdandan 400 TL’yi yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D., polis ekiplerince yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Abdurrahman D.’nin ifadesinde, "O parayla alkol alıp, eğlendim" dediği belirtildi.
Buse A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.’yi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinde yakaladı.
'Peşinden gidip çantasındaki parayı aldım'
Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, “Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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