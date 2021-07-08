Kadının cüzdanından 400 TL çalan adam yakalandı: 'Parayla alkol alıp, eğlendim'

28 Haziran günü alışveriş yapmak için Adana'da bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL'yi çaldı. Abdurrahman D.'nin ifadesinde, ''O parayla alkol alıp, eğlendim" dediği belirtildi