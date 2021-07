Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Koronavirüs, evcilleştirilebilirse sıradan bir kış enfeksiyonu haline gelir

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün evcilleştirilebileceğini, çaresinin ise yaygın bir aşılama faaliyeti olduğunu söyledi.

Prof. Müftüoğlu, virüs evcilleştirilebilir mi? başlıklı yazısında, aşılamaya dikkat çekerek,"Hızlı aşılama' kampanyamız başarıyla sürüyor. Ve görünen o ki eğer bu hızla devam edebilirsek çok değil, 3-4 ay içinde salgını önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız. Ama bilelim ki mevcut ve oluşabilecek muhtemel yeni varyantlar, her zaman için önemli birer tehdit olmaya devam edecek. Gerçi mevcut aşıların çoğu en son tespit edilen Delta ve Delta Plus varyantları dahil, varyantların neredeyse tamamına karşı etkili ve koruyucu gibi görünüyorlar ama yine de bilelim ki her yeni varyant yeni bir risk olarak karşımıza çıkacaktır" diye yazdı.

Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle: