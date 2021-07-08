Endonezya'da hükümetten Fortnite'ı yasaklatma talebi: 'Oyunda Kabe'ye benzeyen yerler var'

Endonezya hükümeti, Fortnite oyununda 'Kabe'ye benzeyen bir yapının yer alması' nedeniyle oyunu yasaklatmak için harekete geçti. Söz konusu yapının bir kullanıcı tarafından inşa edildiği belirtilirken, kim tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, 'İslami mekanlara saygısızlık' gerekçesiyle Fortnite oyununun yasaklanması talebinde bulundu.

Bir kullanıcı tarafından oluşturulan oyun haritasında 'Kabe'ye benzeyen mekanlar olduğunu' söyleyen Uno, "Bu oyunda, yeni silahlar almak ve bir sonraki seviyeye geçmek için yok edilmesi gereken Kabe'ye benzer olduğu düşünülen simgeler olduğu söylendi" dedi.

Bakan ayrıca, bakanlık görevlilerine çocukların oyunu oynamalarının engellenmesi için yapılması gerekenleri araştırma talimatı verdi.

CNN Endonezya'nın haberine göre, konu, 2019 yılında YouTube'a yüklenen bir videonun yeniden gündeme gelmesiyle ortaya çıktı.

Videoda, Kabe'ye benzetilen yapının yok edildiğine ilişkin herhangi bir görüntü yer almazken, Mısır Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nin geçen ay oyuna karşı bir fetva yayınlamasıyla İslam dünyasında tartışmalar alevlendi.

Ülkenin iletişim Bakanı Johnny Plate ise, 'içeriği oluşturan faillerin izini sürmek ve bunlara karşı harekete geçmek için Endonezya Ulusal Polisi ile koordinasyon içinde olduklarını' açıkladı. Ancak, Kabe'ye benzeyen görselin Endonezyalı bir oyuncu tarafından oluşturulduğuna ilişkin henüz herhangi bir kanıt gösterilmedi.

Yasak girişimiyle ilgili Vice News'a açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki bir Endonezyalı oyuncu ise, "Fortnite Endonezya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu için oyunu yasaklamak çok aşırı bir önlem. Oyundaki nesnelerin bir binaya veya başka bir şeye benzeme olasılığı her zaman var. Hükümetin önce geliştiriciyle çapraz kontrol yapması daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Fortnite, çoğu Endonezya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 350 milyon oyuncu tarafından oynanıyor.