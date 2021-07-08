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    Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda işlemeli mezar taşı

    Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ilk: Kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi

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    Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi. Sivri kemer işlemeli mezar taşı, alandaki 1800 nitelikli taşın arasında en farklı örnek olarak dikkati çekiyor.

    Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliği taşıyan alanda, Kaymakamlık, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen ‘Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor’ projesi devam ediyor.

    Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden akademisyenlerce mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez tespit edilen sivri kemer işlemeli mezar taşı, alandaki 1800 nitelikli taşın arasında en farklı örnek olarak dikkati çekiyor.

    ‘Süslemeleri ve kemerli yapısıyla öne çıkıyor’

    Kazı Başkanı Dr. öğretim üyesi Mehmet Kulaz, restorasyon ve liken temizliğiyle gün yüzüne çıkan mezar taşının İlhanlı dönemine ait ve 1275 tarihli olduğunu söyledi.

    Bölgede yürüttükleri çalışmalarda farklı durumlarla karşılaşabildiklerini belirten Kulaz, şöyle konuştu:

    "Kemerli bir taş tespit ettik. Ustası Üveys Bin Ahmet. Hem babası hem de oğlu aynı şekilde mezar taşı ustası olarak çalışmış kişiler. Mezarlıkta bunların ortaya koyduğu birçok mezar taşı bulunmakta. Bu taş ünik yapısı, devasa özelliği, süslemeleri ve kemerli yapısıyla öne çıkıyor. Bunu aynı zamanda projenin yüzü olarak da değerlendirmek istiyoruz. Bu taş Selçuklu Mezarlığı'nda kemerli diyebileceğimiz tek taş özelliğinde. Mezar Türkmenoğlu Muhammed'e ait. Üveys Bin Ahmed'in babası Ahmet Bin Müzeyyin ve oğlu Asil Bin Üveys de mezarlıktaki birçok mezar taşını işleyen ustalardandır. Bu nedenle mezar taşı oldukça değer kazanıyor."

    Bölgede yaklaşık 10 bin mezar taşı olduğunu anlatan Kulaz, "Proje kapsamında 100 taşı liken temizliği, basit restorasyon, düzeltme, epigrafik çözüm ve benzeri işlemlerle ele alacağız. Şimdiye kadar çalışmalarımız olumlu devam ediyor. Restorasyon ve düzeltme yapılan taşlar çok güzel sonuçlar verdi. İlerleyen süreçte likeni temizlenen taşların epigrafik çözümünü yapacağız. Sonrasında bunları dijital ortama aktararak herkesin erişimine sunacağız. Bu açıdan da oldukça heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    mezar taşı, Kazı, Restorasyon, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat, Bitlis
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